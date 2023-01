Tegola all’improvviso per Inter-Napoli: infortunio muscolare, comunicato UFFICIALE

Inter-Napoli è sempre più vicino e dovrà fare a meno di un suo possibile protagonista. Il centrocampista ha subito un nuovo infortunio muscolare

Inter-Napoli del 4 gennaio rappresenta uno snodo fondamentale per gli equilibri della Serie A e soprattutto una possibilità di rimonta cruciale per i nerazzurri, dopo una prima parte di stagione magnifica per la Beneamata.

Simone Inzaghi, però, dovrà fare i conti con una defezione importante e dell’ultimo momento. Marcelo Brozovic, infatti, ha riportato un nuovo infortunio muscolare, dopo il lungo stop che l’ha messo fuori causa in autunno. Di seguito il comunicato ufficiale: “Marcelo Brozovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Sicuramente una cattiva notizia per il tecnico ex Lazio che non potrà avere a disposizione il suo regista e metronomo contro i partenopei, in un match cruciale per le ambizioni scudetto dei nerazzurri. È vero che l’allenatore ha trovato nuovi equilibri per sopperire alla sua eventuale assenza, adattando davanti la difesa Hakan Calhanoglu, che ha dimostrato di saper ricoprire alla perfezione quel ruolo, ma le caratteristiche dell’ex Dinamo Zagabria sono uniche e l’ha dimostrato anche nell’ultimo Mondiale in Qatar.

Le prime sensazioni sull’infortunio di Brozovic: quanto starà lontano dai campi

Sicuramente, come si può intuire anche dal comunicato ufficiale, la presenza di Brozovic contro il Napoli è praticamente impossibile e l’Inter non può comunque permettersi di rischiare e forzare il rientro del croato.

È molto probabile che il mediano non ci sarà neppure contro il Monza e potrebbe riassaggiare il campo contro il Verona. L’appuntamento cerchiato di rosso per l’ex Dinamo Zagabria è la finale di Supercoppa italiana contro il Milan del 18 gennaio. Inzaghi spera di recuperarlo proprio per quell’occasione, perché ora Brozovic non creerà più la dipendenza di un tempo, ma resta comunque un calciatore fondamentale per le dinamiche dell’Inter e le sue ambizioni.