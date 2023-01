Thuram non è l’unico: altre cinque occasioni per l’attacco

Il folto elenco di calciatori in scadenza di contratto a giugno 2023 prevede diversi elementi di spicco che presto o tardi smuoveranno il calciomercato. Altri cinque attaccanti oltre a Thuram

Arrivare alla scadenza naturale del contratto sta diventando ormai una prassi per tantissimi calciatori, che in questo modo hanno tutte le possibilità di scegliere con maggiore calma la prossima destinazione di carriera, spesso e volentieri anche particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico.

Non pagare alcun prezzo per il cartellino è infatti incentivo importante anche nei confronti dei club pronti poi a darsi battaglia sull’ingaggio per aggiudicarsi calciatori, il più delle volte, ancora giovani o comunque nel pieno della propria maturità calcistica. Sono stati innumerevoli gli esempi in questo proposito derivanti dalle scorse annate di calciomercato: da Donnarumma a Kessie, passando per Dybala, Calhanoglu, Onana, Pogba, Rudiger e tanti altri. Così come parecchi sono anche i calciatori di spicco attualmente in scadenza a giugno 2023, con la prospettiva quindi senza rinnovo, di poter presto trattare liberamente il prossimo contratto altrove. Limitatamente a quanto accade tra i profili esteri uno degli attaccanti più in voga è quel Marcus Thuram, figlio d’arte e che tanto piace all’Inter da tempo. Il francese però non è l’unico attaccante in chiusura di contratto che può essere occasione ghiotta per molti.

Calciomercato, attaccanti in scadenza: da Depay a Zaha

Al netto di profili molto avanti con l’età, fortissimi e che meritano discorsi a parte (tralasciando possibili rinnovi) come Benzema e Messi, di seguito vi presentiamo un elenco di cinque attaccanti oltre a Thuram in scadenza contrattuale.

Primo tra questi è Wilfred Zaha 30enne ivoriano che sta dando il suo apporto (6 gol e 2 assist) anche quest’anno in Premier League, ma che potrebbe essere al capolinea della sua avventura al Crystal Palace. Squadre come Barcellona e Marsiglia sono state accostate a lui, mentre qualche annata fa fu avvicinato anche al calcio italiano. Chi appare invece già fuori portata per la Serie A è il giovanissimo Youssoufa Moukoko, 18enne del Borussia Dortmund che presto dovrà prendere una decisione rischiando di scatenare una vera e propria asta su di lui in termini di ingaggio. Dal solito Barça a big inglesi come Chelsea, Liverpool e Manchester United, il tedesco è il frutto più ambito tra gli attaccanti potenzialment acquistabili a zero.

Nome noto e che circola da tanto anche nei lidi italici è invece Memphis Depay che qualora non fosse ceduto a gennaio avrebbe poi tutto il tempo di fare la sua scelta mentre qualche punto interrogativo in più aleggiano su Firmino e Moussa Dembele per motivi diversi. Il brasiliano, visto anche il ricambio generazionale in atto a Liverpool, dovrebbe essere alla fine dell’avventura ai ‘Reds’ e la scorsa estate fu accostato alla Juve, mentre il francese ha segnato solo 2 gol in questa Ligue 1 ed avrà bisogno della seconda parte di stagione per mettersi in mostra.