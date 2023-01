Il Milan ora ci guadagna: 40 milioni per l’erede di Leao

Il club rossonero continua a trattare il rinnovo dell’esterno portoghese dopo i tentativi andati a vuoto delle scorse settimane

Non vi sono ancora novità sostanziali in merito a quello che sarà il futuro di Rafael Leao con la maglia del Milan. Dopo aver solamente rinviato ogni discorso sul tema rinnovo a Mondiale concluso, nelle ultime settimane Maldini e Massara hanno ripreso nuovamente il dialogo per il nuovo contratto con l’entourage del calciatore.

Una trattativa che rimane in salita per i rossoneri, ma che potrebbe ancora entrare nel vivo e subire un’accelerata decisiva. Va infatti ricordato che l’attuale accordo con il portoghese andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. L’obiettivo del Milan, dunque, è quello di riuscire a trovare un’intesa entro la fine dell’attuale stagione, così da poter tenere a debita distanza alcuni dei grandi club che negli ultimi tempi sono stati accostati al ragazzo.

Su tutti, ad esempio, si è parlato parecchio del forte interesse mostrato a più riprese dal Chelsea per Leao. Ma non solo, perché inevitabilmente nella corsa potrebbero anche rientrare altre società con grandi disponibilità economiche come Paris Saint Germain e Manchester City. Nel frattempo, in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro all’ex esterno di Lille e Sporting CP, dalla Spagna hanno individuato quello che potrebbe diventare l’erede del portoghese in rossonero.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Carrasco: servono 40 milioni

Già nel mirino della dirigenza del Milan in passato, potrebbe essere Yannick Carrasco il colpo rossonero in caso di addio futuro di Leao.

L’esterno dell’Atletico Madrid non ha avuto grande continuità di rendimento nell’ultimo periodo in Spagna e non avrebbe problemi a salutare per la seconda volta il Cholo Simeone. Secondo quanto scritto da ‘Fichajes.net’, il club rossonero sarebbe disposto a mettere sul piatto fino a 40 milioni di euro per accontentare le richieste dei ‘colchoneros’.

Al di là dei valori tecnici che ad oggi tendono nettamente dalla parte di Leao, sotto il profilo economico l’operazione sarebbe estremamente conveniente per il Milan. Difficilmente, infatti, la società rossonera lascerà partire l’attaccante portoghese per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, che sia in questa o nella prossima finestra di calciomercato.