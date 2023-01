Si conosce già il prossimo colpo Juve: “Parametro zero”

Le ultime di calciomercato non faranno felici i tifosi bianconeri. Dalla difesa all’attacco, ecco il colpo gratis de ‘La Vecchia Signora’

La nuova ‘Era’ della Juventus? Da lacrime e sangue, stando perlomeno al membro del consiglio FIFA, Evelina Christillin. “Prima di tutto è giusto che la proprietà rimetta a posto i conti, questo è l’obiettivo primario – le parole della nota tifosa juventina molto legata alla famiglia Agnelli, ramo Elkann, a ‘Radio Anch’io Sport’ in onda su ‘Radio 1’ – Per questo motivo non credo ci sarà un gran mercato”.

La Christillin ha escluso un suo ingresso in società, elogiando poi le prime mosse della nuova gestione, una gestione forse pro-tempore targata John Elkann: “Io nella Juve? Ne sarei onorata, ma non è una cosa assolutamente praticabile, in nessun modo“. Comunque “è giustissimo quello che ha fatto la proprietà, ovvero azzerare quelli che erano i problemi legati alla gestione finanziaria problematica. Anche il Consiglio d’amministrazione è molto snello, con cinque super professionisti nel campo legale, commercialistico e finanziario”.

Calciomercato Juventus, da Smalling a Depay: colpo “a parametro zero”

Tornando al mercato, a una Juve destinata a tornare parsimoniosa, la Christillin ha sottolineato che la prossima finestra estiva sarà per i bianconeri caratterizzata da operazioni “a parametro zero“, visto che “non si può spendere”.

“Non solo non si potrà comprare – ha rincarato la Christillin – ma temo bisognerà anche vendere”. Il membro del consiglio FIFA ha parlato di arrivi a zero in casa Juve, in tal senso i nomi – alcuni obiettivi veri e propri – che si possono accostare ai bianconeri sono diversi. In difesa, per esempio, Cherubini e soci hanno nel mirino Ndicka e Smalling, rispettivamente in scadenza con Eintracht e Roma. Per l’inglese duello con l’Inter. Sulla corsia mancina il nome ‘caldo’ rimane quello di Grimaldo, in scadenza col Benfica. L’alternativa può essere Guerreiro del Borussia Dortmund; a centrocampo, invece, occhio a Tielemans del Leicester senza escludere del tutto Jorginho al di là delle parole dell’agente rilasciate in esclusiva a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Per l’attacco, infine, attenzione ai nomi di Asensio – eventuale erede di Angel Di Maria – e Memphis Depay, in scadenza con Real Madrid e Barcellona.