Dal Napoli alla Juve: agente Jorginho esce allo scoperto

Trentun’anni compiuti nove giorni fa, l’italo-brasiliano è in scadenza di contratto col Chelsea dove è approdato nell’estate 2018

“In nessun momento è passato per la testa di andare in Arabia o Stati Uniti. Vuole restare altri cinque anni ad alto livello continuano a giocare la Champions League”. Così a Joao Santos a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, a proposito del futuro del suo assistito Jorginho. Futuro che, come raccontato da CM.IT e confermato dal suo agente, dovrebbe essere ancora al Chelsea nel quale è approdato nell’estate 2018.

“La sua priorità è il Chelsea – ha evidenziato Santos a Tv Play – Hanno fatto un’offerta di rinnovo che stiamo discutendo”. Come spiegato sempre dalla nostra redazione, oggi la pista Juventus per l’italo-brasiliano non è ‘calda’: “Conosco Cherubini da anni, parliamo di calcio da tantissimo tempo. Ma oggi non sto discutendo con lui della situazione di Jorginho”.

Santos, poi, nega contatti per un possibile ritorno al Napoli, dove il classe ’91 è esploso ai massimi livelli prima del trasferimento a Londra: “Ho un rapporto molto buono con Giuntoli, ma non mi ha chiamato per Jorginho. Noi speriamo che trovi una soluzione subito per un rinnovo o per un’altra squadra, ma da Napoli per ora non c’è stato un contatto”.

Agente Jorginho a Tv Play: “Il suo obiettivo è giocare i prossimi Mondiali”

Non solo a livello di club, Jorginho punta al top anche con la maglia della propria Nazionale, l’Italia con la quale ha vinto da protagonista l’Europeo 2020.

“L’obiettivo è giocare il prossimo Mondiale, andare con gli azzurri negli Stati Uniti”.