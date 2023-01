La Juventus resta al palo: sceglie il Real Madrid

La Juventus si accinge a tornare in campo contro la Cremonese mercoledì nelle prime gare ufficiali della Serie A per il 2023. Intanto è sempre aperto un occhio al mercato con l’esigenza di acquistare un altro laterale destro. Un giovane obiettivo potrebbe finire altrove

L’appuntamento è fissato col 4 gennaio, data del rientro in campo di tutte le squadre di Serie A, che riprenderanno la battaglia per i rispettivi obiettivi. La Juventus di Massimiliano Allegri dovrà dare una risposta in campo dopo le vicende societarie e lo farà contro la Cremonese.

In parallelo gennaio è anche il mese del calciomercato, finestra utile per andare a puntellare l’organico di tutte le squadre interessate. Ai bianconeri in particolare servirebbe andare a rinforzare la corsia di destra difensiva visto il contratto in scadenza di Cuadrado e i tanti problemi fisici di De Sciglio, mentre Danilo è spesso impiegato nel pacchetto di centrali. Diversi i profili accostati alla Juventus in questo senso. In ottica futura la Juventus osserva anche il talentuoso Ivan Fresneda, classe 2004 di proprietà del Real Valladolid. Il calciatore biancoviola ha esordito in Copa del Rey lo scorso anno ed in Liga in quello attuale, assumendo un’importanza sempre maggiore.

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid su Fresneda: la situazione in Spagna

Come anticipato il mese scorso da Calciomercato.it la volontà di Fresneda e del suo entourage è quella di fare il salto in un club di rilievo già al termine della stagione, il tutto al netto di un contratto in scadenza 2025 col club di Ronaldo Nazario.

Al netto dell’interessamento della Juventus, e di alcuni club di Premier League, secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’, Fresneda sarebbe stato scelto dal Real Madrid come erede di Dani Carvajal. I ‘blancos’ starebbero anche provando ad accelerare la partenza nel ruolo di Odriozola, ex Fiorentina che nella capitale spagnola non ha trovato spazio.

La Juventus ci prova per il giovane laterale iberico, ma secondo la stessa fonte il giocatore darebbe la priorità al suo ritorno al Real Madrid, dove ha giocato nelle giovanili. Inoltre il club di Perez, approfittando dell’ultima gara di Liga, avrebbe anche chiesto informazioni.