Porte girevoli per l’Inter: rivoluzione silenziosa nel 2023

La situazione dei portieri in casa Inter merita grande attenzione in vista del nuovo anno. Da Handanovic a Onana, non è da escludere una vera e propria rivoluzione

L’Inter si appresta ad affrontare il 2023 con tanti obiettivi in cantiere e la necessità di concretizzarli per far felici i tifosi e rispettare i piani – ambiziosi – della società.

Dallo scudetto alla Champions League, passando per la Supercoppa italiana, tutto è ancora in gioco e tutto passa da una serie di snodi che la Beneamata stavolta non potrà fallire, a partire proprio dal Napoli. Intanto, però, le energie della dirigenza dovranno concentrarsi anche sul calciomercato di gennaio, ma non per quanto riguarda i portieri, perché ancora non è proprio il momento. Infatti, André Onana e Samir Handanovic chiuderanno sicuramente la stagione in nerazzurro e senza alcun dubbio che sia la scelta giusta. Dopo l’avvicendamento iniziale, alla fine Simone Inzaghi ha deciso, anche a furor di popolo, e ha affidato la porta all’ex Ajax, con il capitano a fare da chioccia. Una presa di posizione che ha pagato i suoi dividenti, ma che non libera l’Inter di un dubbio relativo il presente e il futuro del ruolo. Tante cose, infatti, in estate potrebbero cambiare, ma molto dipende dalle intenzioni di alcune delle maggiori big internazionali.

L’Inter sfoglia la margherita per la porta: ora nessuno è intoccabile

Proprio a fine stagione, Handanovic potrebbe chiudere la sua straordinaria avventura all’Inter e tentare di trovare una nuova squadra in cui avrebbe un posto da titolare fisso.

Nelle ultime settimane si è parlato addirittura della Reggina, in caso di promozione del club calabrese. Non sarà facile trovare la giusta quadratura della situazione, ma se il portiere dovesse davvero spingere per l’addio, la dirigenza non proverà a trattenerlo. Discorso diverso per Onana. L’ex Ajax piace per stile di gioco e per le prospettive di crescita. È un profilo su cui l’Inter vuole costruire il presente e il futuro del club. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante da un big internazionale, difficilmente la Beneamata potrebbe opporre resistenza. D’altronde, Onana è arrivato a parametro zero e il suo addio costituirebbe una corposa plusvalenza. Proprio per questo, l’Inter sta monitorando la situazione di diversi profili, come Sommer e Vicario, e su quest’ultimo c’è anche la Juve.