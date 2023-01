Ultimatum dopo la fuga: multa e cessione da record

Il calciatore verrà punito con molta probabilità per non essersi presentato alle ultime due sessioni di allenamento

Nel giorno che sancisce l’apertura ufficiale del calciomercato, ecco che sta per arrivare la prima importante operazione della finestra di gennaio. Uno dei protagonisti dell’ultimo Mondiale in Qatar, infatti, è in procinto di cambiare maglia per un trasferimento destinato ad entrare nella storia.

Stiamo parlando del calciatore premiato in occasione dell’ultima coppa del mondo come miglior giovane del torneo, vale a dire Enzo Fernandez. La giovane stella, sbarcata in Europa la scorsa estate grazie ad un’intuizione geniale del Benfica, ha stregato proprio tutti con la maglia dell’Argentina. Una competizione che potrebbe aver dato un’accelerata significativa alla sua carriera e che dovrebbe portarlo a cambiare club nel giro di pochi giorni.

Lo stesso centrocampista ex River Plate sta facendo di tutto pur di forzare la cessione dalla società portoghese. Come raccontato da ‘A Bola’, il classe 2001 la notte di Capodanno si sarebbe recato senza alcuna autorizzazione in Argentina per festeggiare insieme agli amici l’arrivo del nuovo anno. Ad aggravare la sua posizione, però, è stata la doppia assenza ingiustificata nella giornata odierna alle due sessioni di allenamento programmate dal Benfica.

Calciomercato, accordo Chelsea-Enzo Fernandez: affare da 120 milioni

Dopo la fuga improvvisa, con molta probabilità il club portoghese deciderà di infliggere una multa salata al calciatore per aver violato le norme dello spogliatoio.

Potrebbe essere questo l’ultimissimo atto tra Enzo Fernandez ed il Benfica. Come raccontato da Gaston Edul, giornalista argentino che segue da vicino le vicende dell’albiceleste, il centrocampista potrebbe diventare nei prossimi giorni un nuovo calciatore del Chelsea. Una trattativa lampo che si sarebbe intensificata in seguito ad un’offerta irrinunciabile da parte degli inglesi.

L’entourage del calciatore argentino avrebbe già raggiunto un’intesa totale con il club londinese, in attesa che arrivi anche l’accordo tra le due società sulla modalità di pagamento del trasferimento. La cessione dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro, di cui una trentina finiranno nelle casse del River Plate che nei suoi confronti si era riservato una percentuale sulla futura rivendita.