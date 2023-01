Sofia Oranges, la nuova storia con Cristian Gallella: “Non mi aspettavo questo clamore”

La conduttrice di TV PLAY Sofia Oranges racconta la sua nuova storia d’amore con Cristian Gallella: “Così mi ha conquistata”

Inizia il nuovo anno con la più dolce delle ufficialità per Sofia Oranges: la giornalista e conduttrice di TV PLAY nella notte di capodanno ha annunciato sui social la relazione con Cristian Gallella.

Volto noto della TV, Cristian Gallella ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto, conosciuta a ‘Uomo e Donne’. L’ex tronista, ora, ha ufficializzato la nuova love story con Sofia Oranges: una notizia che in breve tempo ha fatto il giro del web. In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, la nostra Sofia ci ha raccontato come l’ex tronista l’ha conquistata: “Ci siamo conosciuti in un locale in centro a Roma, c’è stato uno scambio di sguardi e nient’altro. Però io avevo taggato quel locale e lui è riuscito a rintracciarmi sui social, dove abbiamo iniziato a chiacchierare. Io, però, sono molto diffidente e non ci siamo mai incontrati di persona. Fino a quando, un giorno, lui mi ha fatto recapitare 100 rose rosse con un bigliettino con scritto una dedica, io l’ho ringraziato per il pensiero e successivamente ci siamo incontrati. Da quel momento siamo rimasti sempre insieme”.

Sofia Oranges e la storia con Cristian Gallella: “Lui grande tifoso dell’Inter, mi ha aiutato molto”

Una storia d’amore, quella tra Sofia Oranges e Cristian Gallella, che si è intrecciata anche con una passione in comune: quella per il calcio.

Ai nostri microfoni, Sofia ha commentato con stupore il risalto che ha avuto la notizia della sua nuova relazione: “Non mi aspettavo tutto questo clamore mediatico per la nostra coppia, anche perché quello del gossip non è il mio mondo”. Lei preferisce parlare del suo lavoro da giornalista, che svolge da molti anni, con collaborazioni importanti come quella con Sportitalia e ora con TV PLAY.

Riguardo alla passione per il calcio, che condivide con Cristian Gallella, Sofia Oranges ci ha rivelato: “Lui è anche un grande appassionato di calcio, è uno sfegatato tifoso interista e mi ha sempre aiutato molto, io lo definisco un’enciclopedia sul calcio. Questo anche perché, prima di intraprendere la sua carriera televisiva, lui giocava a calcio: è arrivato fino in Serie C con la Valenzana. Quindi condividiamo anche la passione per il calcio, siamo molto compatibili da questo punto di vista. Sicuramente lo vedremo anche su TV PLAY, dove lo ospiteremo per parlare di calcio, cosa in cui è molto bravo”. A breve, quindi, sui nostri schermi.