Emergenza infinita, Allegri a Cremona senza otto bianconeri per la ripresa del campionato. Gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

“Per la partita di Cremona dobbiamo riattaccare la spina. Avremo a disposizione credo Chiesa, ma vedremo in questi giorni”.

“Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e De Sciglio stanno lavorando bene e tutto sta procedendo per il meglio, ma a Cremona non ci saranno. L’importante è riattaccare la spina, abbiamo lavorato bene in questi giorni”. E ancora: “Vlahovic? Mi dispiace per lui che non sia a disposizione però sta meglio. Oggi per la prima volta ha corso, poi tra correre e giocare ce ne passa. Pogba è 4-5 giorni che corre, che sta facendo lavori ed il ginocchio sta rispondendo bene. Poi c’è De Sciglio che sta lavorando, Cuadrado ha corso ed il ginocchio non gli dà fastidio, l’infiammazione di Bonucci sta piano piano migliorando. Bisogna essere fiduciosi e concentrarsi su quelli che abbiamo. Tra un mese ne mancheranno altri”. Dopo Juve-Standard Liegi, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione in casa bianconera in vista della ripresa del campionato e della trasferta di mercoledì sul campo della Cremonese. Saranno ancora numerose, e pesanti, le assenze per Allegri. Le buone notizie arrivano da Chiesa: “Aveva in programma un lavoro personalizzato e quindi differenziato, ieri ha fatto parte con la squadra e l’ho visto molto bene, anche troppo e l’ho fermato. Un mio amico mi ha raccontato che una volta Liedholm in preparazione alla Roma in una partitella mise da parte un ragazzo che correva troppo forte. Gli disse: “Tu vai troppo forte, mettiti da una parte”. Chiesa uguale”.

Juventus, da Bonucci a Vlahovic: l’emergenza continua

Alla ripresa, per la trasferta di Cremona, saranno ben otto i bianconeri assenti.

Oltre a Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e De Sciglio mancheranno anche i due argentini, reduci dal Mondiale, Paredes e Di Maria. Entrambi rientreranno a Torino nella giornata di domani e, salvo sorprese, non saranno convocati. Non sarà della partita neanche Kaio Jorge, che sta recuperando dopo il lungo infortunio e porta così ad otto gli indisponibili per la ripresa del campionato. L’emergenza della Juventus continua.