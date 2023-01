Il Milan spiazza tutti, anche il Napoli: offerta per un super talento

Il Milan ha tutta l’intenzione di puntellare la rosa con nomi di qualità e prospettiva. Occhio all’ultima offerta presentata per il super talento

Il calcio è fatto di scelte e anche di opportunità. Il Milan nella sua storia ha dimostrato di essere uno dei migliori club a saperle cogliere durante il calciomercato, specialmente se si parla anche di Brasile.

Un legame speciale quello dei rossoneri con il calcio verdeoro, basti pensare a Kakà, Rivaldo, Ronaldinho, Robinho e anche Pato, che hanno scritto la storia a suon di gol e giocate di alto livello. Una tradizione che forse negli ultimissimi anni si è un po’ persa, ma che potrebbe presto ricominciare e con un talento che sta rubando l’attenzione di molti club a livello internazionale. Stiamo parlando di Angelo Gabriel, un’ala classe 2004, che da pochissimo ha compiuto 18 anni d’età e ha già addosso l’attenzione di molte big europee. Il talento del Santos è un mancino puro che ama dribblare e segnare, ma prima ancora rientrare con il suo piede preferito, partendo dalla destra. In molti sostengono che meglio di lui ci sia attualmente solo Endrick, ovviamente tra i brasiliani emergenti. Di lui si è parlato in Italia solo in ottica Napoli, ma ora tutto potrebbe cambiare in relazione al suo futuro.

Il Milan irrompe nella corsa ad Angelo: offerta da 15 milioni

La notizia è arrivata dall’autorevole ‘L’Equipe’. Dalla Francia hanno scritto a chiare lettere che il Milan ha puntato con forza Angelo, mettendo sul piatto un’offerta da 15 milioni per il brasiliano.

Paulo Roberto Falcao, attuale dt del Santos, avrebbe deciso di prendere in considerazione la proposta: si attendono quindi evoluzioni concrete sull’affare. Angelo, a dispetto della giovanissima età, ha già raccolto 55 presenze nella Serie A brasiliana con la maglia del Santos e otto in Coppa Libertadores, segnando in entrambe le manifestazioni. È anche nel giro della Nazionale brasiliana Under 17 e Under 18: insomma, un talento vero e il Milan vuole metterci le mani sopra.