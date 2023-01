Ribaltone a centrocampo: Allegri fa ancora spesa sotto la Tour Eiffel

Il reparto di centrocampo della Juventus potrebbe subire uno scossone tra gennaio e giugno. Torna di moda un vecchio obiettivo per i bianconeri di Allegri

La Juventus chiude con un pareggio contro lo Standard Liegi la serie di amichevoli invernali prima della ripresa del campionato, fissata il 4 gennaio con la sfida in casa della Cremonese.

Al netto delle vicende extra campo, si rincorrono i rumors di mercato che vedono coinvolta la ‘Vecchia Signora’, che è a caccia in particolare di un esterno destro considerando anche i problemi fisici accusati nell’ultimo periodo da Cuadrado. A tenere banco però è in particolare la mediana di Massimiliano Allegri, con diversi nomi in bilico rispetto a una permanenza sotto la Mole. McKennie – visto il calvario di Pogba – è stato per il momento bloccato dalla dirigenza bianconera, ma resta un giocatore da cui attingere un prezioso tesoretto per le operazioni in entrata. Anche Paredes rimane in sospeso: l’argentino, fresco campione del mondo con l’Albiceleste, ha deluso nella prima parte di stagione e il suo riscatto dal Paris Saint-Germain per oltre 25 milioni di euro è tutto da decifrare. In bilico c’è inoltre Adrien Rabiot, per rendimento e apporto alla squadra il migliore nel ruolo dello scacchiere di Allegri prima della lunga sosta per la rassegna mondiale in Qatar.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: rispunta Renato Sanches

Il nazionale francese è in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo contrattuale con la Juve resta ad oggi molto complicato considerando le onerose richiesta della mamma-agente Veronique.

La dirigenza della Continassa ha programmato nelle prossime settimane un vertice con l’entourage del giocatore per capire quali siano i margini (per il momento ridotti) per un’eventuale permanenza a Torino del numero 25 bianconero. Il primo sponsor di Rabiot è certamente Allegri, che ha posto il veto a una partenza anticipata dell’ex PSG già nel mercato di gennaio, malgrado offerte da 15 milioni in su potrebbero tentare seriamente la ‘Vecchia Signora’. Se il tecnico perdesse uno dei suoi pupilli – in aggiunta anche alle incertezze sulle condizioni di Pogba – l’identikit per il sostituto sarebbe chiaro: un giocatore di gamba e incisivo nelle due fasi. Un profilo ‘box to box’ che corrisponde alle caratteristiche di Frattesi, da tempo sulla lista del Ds Cherubini e molto stimato anche dallo stesso Allegri. L’offensiva per il gioiello del Sassuolo non è però tra le più semplici, vista l’agguerrita concorrenza (Roma in primis) e la valutazione degli emiliani che hanno fissato a 30-35 milioni di euro il prezzo del classe ’99.

La strada sarebbe invece un po’ meno impervia per Renato Sanches, anche lui accostato a più riprese in passato alla Juventus. Il portoghese sta giocando poco al Paris Saint-Germain ed è una riserva di lusso nella formazione di Galtier. Soltanto tre gettoni da titolare in 13 presenze complessive per l’ex Lille, sbarcato sotto la Tour Eiffel per 15 milioni di euro lo scorso agosto. Obiettivo del Milan in estate, Renato Sanches ha perso il Mondiale in Qatar e vuole tornare a giocare con continuità in una squadra top a livello internazionale. La Juve potrebbe dargli questa possibilità e pensare a una formula creativa con il PSG, come successo peraltro nell’ultimo mercato estivo con Paredes. I rapporti consolidati con Jorge Mendes, agente del centrocampista lusitano, aiuterebbero inoltre il sodalizio bianconero per provare l’assalto già nella finestra invernale del mercato. Non sono da escludere ribaltoni, tra gennaio e giugno, nel cuore dello scacchiere di Allegri.