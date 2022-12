Rabiot spara altissimo, ma la Juve non molla: ecco il nuovo piano

Per Allegri ‘cavallo pazzo’ è diventato un tassello imprescindibile, la richiesta di mamma Veronique è esorbitante ma ora c’è un’apertura e un nuovo scenario

La Juventus si appresta a ricominciare il campionato con la sfida del 4 in casa della Cremonese. Una rincorsa ancora aperta e una serie di vittorie che i bianconeri hanno l’obbligo e il dovere di proseguire. Soprattutto con il caos societario, quest’anno più degli altri c’è bisogno di centrare gli obiettivi minimi.

Ci sarà l’incognita della pausa Mondiale, da cui i calciatori sono tornati o torneranno in condizioni mentali e fisiche senza dubbio diverse. Non a caso ci sono state già diverse polemiche per il rientro tardivo di Paredes e Di Maria, il 2 gennaio, a differenza di Lautaro che torna oggi, di Dybala ieri ma pure di Rabiot che si è rivisto anche lui ieri alla Continassa. Tutti impegnati il 18 dicembre nella finale di Lusail. E poi c’è il calciomercato che si aprirà ufficialmente il 2 gennaio. La società, ovvero Cherubini, dovrà lavorare parecchio anche e soprattutto in vista dell’estate. E tra le priorità c’è senza dubbio il rinnovo di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno e al momento destinato ad andare via a zero. E al francese può essere legato anche il futuro di altri giocatori, come McKennie.

Juventus, rinnovo a tempo per Rabiot: la risposta a mamma Veronique

Allegri ha investito su Rabiot in un momento in cui era sostanzialmente un oggetto misterioro, e lo è stato a lungo. Ma il tecnico toscano ci ha sempre creduto e ora si gode i frutti del suo lavoro, con un giocatore nuovo e soprattutto di altissimo livello. Il francese è diventato imprescindibile per la Juventus, ma anche per la Francia come dimostra il Mondiale ben giocato. Rabiot è uno dei migliori centrocampisti della Serie A, corsa, fisico, qualità e anche gol. Per questo adesso i bianconeri, dopo averlo praticamente ceduto al Manchester United, stanno cercando in tutti i modi di tenerselo. Sarà complicatissimo convincere Veronique, la mamma-agente, ma nei giorni scorsi c’è stato un contatto con Cherubini.

I rapporti tra le parti restano molto buoni e l’entourage del giocatore resta aperto all’ascolto della proposta juventina di rinnovo. E nei colloqui delle prossime settimane Veronique ribadirà le proprie richieste, altissime, da circa 10 milioni più bonus. Forte anche delle prestazioni del figlio. Tantissimi per la Juve, che difficilmente arriverà a quella cifra, ma secondo il quotidiano cercherà di strappare un rinnovo di almeno un altro anno. I bianconeri partono indietro, sia per un discorso economico sia per non aver fatto la propria proposta a inizio stagione, ma solo di recente. Anche perché per Allegri, Rabiot era già fondamentale. Questa sarebbe la contromossa studiata dalla Juventus per stuzzicare Veronique e Adrien, che comunque sono aperti a qualsiasi soluzione. Ma consapevoli che a giugno, da parametro zero, potranno strappare verosimilmente il contratto che vorranno.