Svolta Juve con Arthur: liberato lo slot da extracomunitario

Bocciatura totale per il centrocampista dopo il trasferimento della scorsa estate e nuova avventura in vista di gennaio

Dopo i primi tre mesi della stagione, interrotti dalla lunga parentesi dedicata ai Mondiali di Qatar, sono arrivati i primissimi verdetti legati alla scorsa campagna acquisti. Anche stavolta dal calciomercato non sono mancati veri e propri flop, calciatori che hanno deluso le aspettative nonostante il cambio della maglia.

Uno, ad esempio, è strettamente legato alla Juventus. Il club bianconero nelle battute finali dello scorso mercato estivo era riuscita a piazzare in prestito Arthur. Il brasiliano, considerato un esubero a tutti gli effetti di Massimiliano Allegri, era stato voluto da Jurgen Klopp. Dopo poche settimane, a causa di uno stato di forma finito nel mirino del tecnico tedesco, per l’ex calciatore del Barcellona la strada si è fatta subito in salita.

A parte 13′ giocati in Champions League e 63′ in coppa, Arthur ha giocato un solo match per intero con la formazione riserve del Liverpool, nella quale era stato inizialmente aggregato per cercare di ritrovare la migliore condizione. Secondo le ultime che arrivano dalla Spagna, però, sembra proprio che i ‘Reds’ abbiano già deciso di bocciare il centrocampista brasiliano chiudendo il prossimo gennaio il prestito concordato con la Juve.

Calciomercato Juve, il Valencia contrattacca: nuova offerta per Arthur

Dopo aver trattato a lungo il possibile ingaggio di Arthur la scorsa estate, il Valencia ha finalmente ottenuto il via libera per poter tornare a corteggiare il brasiliano.

Poche settimane fa, infatti, l’attaccante Marcos André ha ottenuto il passaporto comunitario, liberando ufficialmente uno slot per gli extracomunitari al Valencia. A questo punto, qualora il Liverpool dovesse decidere di restituire Arthur alla Juventus ed interrompere con sei mesi di anticipo il prestito, la formazione di Gennaro Gattuso non avrebbe alcun problema a sul piano regolamentare ad accogliere il brasiliano.

Come riportato da ‘El Gol Digital’, tutte le parti in causa vedrebbero di buon occhio la trattativa. Innanzitutto il Liverpool che sembra non voler più fare affidamento sul calciatore. In secondo piano la Juve, la quale ha tutto l’interesse a far sì che il ragazzo possa rivalorizzarsi altrove per recuperare l’investimento fatto. A segurire il Valencia, club che farebbe carte false per averlo. E infine il calciatore, che sogna di poter tornare nel calcio spagnolo.