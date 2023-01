Sorpresa Inter: il colpo di scena si chiama De Jong

Nel mercato dell’Inter il colpo di scena potrebbe arrivare da Barcellona e avere il volto angelico di Frenkie de Jong: il retroscena

Il nuovo anno porta con sé tante aspettative e anche delle possibili novità. Anche per il mercato dell’Inter potrebbero esserci dei colpi scena, che potrebbero presentarsi con il volto di Frenkie de Jong.

Il centrocampista olandese sta ritrovando una certa centralità nel progetto tecnico di Xavi, da cui ha ereditato anche il ruolo in maglia blaugrana. Oltre ad un maggiore impiego e ad un futuro che sembra essere sempre più legato al Barcellona, de Jong potrebbe essere il giusto viatico per un grande colpo di mercato dei catalani. A farne le spese, questa volta, potrebbe essere proprio l’Inter.

Calciomercato Inter, il Barcellona spinge per Dumfries: ci pensa De Jong

Uno dei giocatori più ambiti sul mercato all’interno del nostro campionato è Denzel Dumfries, protagonista anche di un ottimo mondiale con l’Olanda.

Potrebbe essere lui il pezzo pregiato sacrificato dall’Inter sul mercato per fare cassa, con molti grandi club interessati. In particolare, è il Barcellona che sembra essere sempre più intrigato dalla possibilità di consegnarlo a Xavi, per completare la rosa blaugrana. Per riuscirci, secondo quanto riferito da ‘ElNacional.cat’, Frenkie de Jong starebbe parlando a Dumfries per convincerlo ad accettare i catalani rispetto alla folta concorrenza.

Oltre ad essere il regista in campo, quindi, l’ex Ajax potrebbe essere anche tra i registi di una delle operazioni di mercato più importanti in chiave blaugrana. Un trasferimento che darebbe molto al Barcellona di Xavi, ma che toglierebbe anche un pilastro di sicuro affidamento a Simone Inzaghi. Le qualità e l’esperienza di Ausilio e Marotta, tuttavia, possono rassicurare i tifosi nerazzurri: la dirigenza effettuerà la decisione migliore per il futuro del club