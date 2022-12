Milan, allenamento a sorpresa: le ultime su Giroud e Theo Hernandez

Tra pochi giorni i rossoneri torneranno in campo per il match di campionato contro la Salernitana

Non c’è un attimo di tregua a Milanello in vista della ripresa del campionato. I rossoneri hanno intenzione di riprendere il loro percorso in Serie A con una vittoria, a partire da mercoledì 4 gennaio quando alle 12.30 scenderanno in campo contro la Salernitana.

Stefano Pioli negli ultimi giorni ha rivolto il focus su una rimonta che ad oggi sembra complicatissima rispetto al Napoli, a fronte degli otto punti di ritardo rispetto agli azzurri. Una corsa che potrebbe però riaprirsi già dalla prossima giornata quando la formazione di Luciano Spalletti dovrà fare visita alla sua ex Inter nel vero big match del sedicesimo turno di campionato.

Un’opportunità non solo per i nerazzurri di accorciare in classifica, ma anche per Milan e Juventus che rispettivamente si ritrovano al secondo e terzo posto. Dopo aver chiuso il secondo ‘pre-campionato’ della stagione con una brutta sconfitta nell’ultima amichevole disputata ieri pomeriggio contro il PSV Eindhoven e persa per 3-0, la formazione rossonera ha deciso di tornare a Milanello per svolgere una seduta mattutina contro ogni programma iniziale.

Milan, le ultime a Milanello: dall’allenamento a sorpresa alle condizioni di Giroud e Theo Hernandez

Come appreso questa mattina dalla nostra redazione, il Milan questa mattina ha scelto di tornare ad allenarsi per l’ultima sessione dell’anno.

Nonostante inizialmente non fosse prevista alcuna seduta, squadra, mister e dirigenza hanno deciso di comune accordo di ritrovarsi a Milanello per un ultimo allenamento. Nulla di particolarmente impegnativo, solamente lavoro atletico per tutta la squadra in vista del ritorno in campo ufficiale di settimana prossima.

Per quanto riguarda invece Olivier Giroud e Theo Hernandez, gli ultimi in ordine cronologico ad essere tornati a Milano dopo aver disputato la finale dei Mondiali di Qatar 2022 con la Francia, ancora una volta si sono sottoposti ad un lavoro personalizzato tra palestra e campo. La loro condizione migliora di giorno in giorno, per la felicità di Stefano Pioli che non vede l’ora di riavere al meglio della forma due tra i calciatori più importanti per valori tecnici della sua formazione.