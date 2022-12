Colpo scudetto Milan dopo la debacle: ecco di chi si tratta

Il Milan cade rovinosamente contro il PSV Eindhoven, allarmando l’allenatore e i tifosi che accelerano il colpo in entrata

L’amichevole contro il PSV Eindhoven di certo non ha lasciato buone sensazioni al Milan, uno 0-3 che ha allarmato in qualche modo i rossoneri. I tifosi come l’allenatore Stefano Pioli hanno ‘accusato’ il colpo e non a caso il tecnico ha revocato il giorno di riposo ai propri giocatori. Che quindi finiranno l’anno in campo, con la ripresa del campionato fissata il 4 alle 12.30 in casa della Salernitana.

Il Milan tornerà con qualche incognita importante e non con le premesse migliori a livello di infortuni e, di conseguenza, umore. Il ko di Maignan preoccupa, la società sta cercando di correre ai ripari con Sportiello ma il suo arrivo si è complicato parecchio. Per questo si è reso un po’ più urgente un intervento sul mercato, visto che Origi e Messias sono spesso ai box, De Ketelaere non è ancora così affidabile. Sulla trequarti Pioli ha bisogno di innesti, ma il mercato di gennaio come sempre è di difficile lettura. E i costi sono spesso proibitivi. Per cui si dovrà scegliere con cura il colpo prioritario, così come le eventuali cessioni e le mosse in ottica estate.

Calciomercato Milan, deciso il prossimo colpo: Ziyech senza rivali

Ai nostri followers su Twitter abbiamo chiesto qual è il colpo più impellente per il Milan di Stefano Pioli. Quattro le opzioni: Marco Sportiello, Noni Madueke, Kolo Muani e Hakim Ziyech.

E di dubbi non ce ne sono stati: il marocchino del Chelsea ha letteralmente stravinto con il 49% delle preferenze. A seguire proprio Madueke, che ieri ha rifilato due gol ai rossoneri con la maglia del PSV, con il 22,4%. Subito dopo Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte con il 20,4% e infine Sportiello con l’8,2%.

📊Momento SONDAGGIO#Milan, la debacle in Olanda preoccupa i tifosi: quale deve essere l'innesto primario dal mercato per i rossoneri?

Ziyech è ormai un pallino del Milan, di Maldini e Massara, che da anni è vicino alla Serie A. Prima alla Roma, che però non ha trovato l’accordo con l’Ajax e ha preferito virare su Pastore, poi appunto ai rossoneri. La reticenza del Chelsea a cederlo in prestito e l’ingaggio molto alto hanno però sempre rallentato e rinviato la trattativa. Ma i tifosi non hanno il minimo dubbio: è Ziyech il preferito.