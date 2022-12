Colpo di scena Leao: spunta un documento

Il Milan è al lavoro sul rientro in campo ma anche sul mercato dove il futuro di Rafael Leao resta all’ordine del giorno. Lille ‘alleato’ dei rossoneri e spunta la carta dell’agente

La marcia d’avvicinamento alla ripartenza del campionato di Serie A è stata tutt’altro che semplice finora per il Milan, non ancora al meglio della condizione e con diversi calciatori ko. Il 4 gennaio di fronti ci sarà la Salernitana in trasferta e Pioli dovrà trovare la giusta formula per portare a casa il risultato.

Non ci sono troppi margini d’errore per il Milan che intanto lavora da tempo anche in ottica calciomercato sul versante rinnovi, dove la situazione più importante e pressante è quella che riguarda Rafael Leao. Il portoghese è sempre in scadenza a giugno 2024, fa potenzialmente gola a molte big e si trascina dietro anche un’importante problematica con lo Sporting CP, suo ex club, che pure condiziona l’andamento della situazione rinnovo. Uno snodo cruciale quindi quello del mese di gennaio per il futuro della stella portoghese che dopo il Mondiale dovrà tornare a macinare con la maglia del Milan osservando con un occhio il campo e con l’altro il possibile destino.

Calciomercato Milan, Leao e la carta in mano all’ex agente: il Lille è un ‘alleato’

Il ‘lodo Sporting’ grava sulla situazione di Leao, condannato a pagare una cifra ora arrivata a 19 milioni di euro dopo una vertenza legale che risale alla risoluzione unilaterale del contratto con i biancoverdi per giusta causa esercitata nel 2018.

Leao passò poi a costo zero al Lille con la vicenda che prese corpo. Intanto secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’ l’ex agente dell’attaccante lusitano avrebbe firmato un documento con i biancorossi in cui il club transalpino si impegnava a versare un indennizzo allo stesso Sporting. Una carta che a seguito della revoca della procura sarebbe rimasta proprio all’ex procuratore. Il Milan è dunque spettatore interessato della vicenda visto che l’unico ausilio che può dare è quello di proporre un rinnovo di contratto più importante. Per questo infatti Leao dovrà monetizzare al massimo il prolungamento.

Le parti dialogano e trattano tra i 6 e i 7 milioni che è il tetto massimo oltre il quale il Milan non può spingersi in questo momento. Intanto dall’estero, in particolare club di Premier League come il Manchester City ci pensano ed osservano la situazione. Un alleato invece può essere il Lille che ha il 20% sulla futura rivendita del calciatore e ha quindi interesse che rinnovi col Milan per scongiurare un addio a parametro zero. A tal proposito potrebbe arrivare anche un piccolo aiutino con la multa da parte dei francesi.