Intreccio da 140 milioni: l’ex Juve porta via Theo Hernandez dal Milan

Pazzesco intreccio Barcellona-Manchester City, via libera alla cessione: ora Guardiola mette nel mirino Theo Hernandez

L’intreccio è di quelli che animano il calciomercato, i club coinvolti tra i più importanti d’Europa. Barcellona e Manchester City possono dare vita ad un’operazione che vedrebbe il Milan nella parte della ‘vittima’.

Si parte proprio dalla Spagna dove i blaugrana hanno la necessità di rinverdire la loro difesa. In particolare è sugli esterni che Xavi vorrebbe nuovi innesti. Con Bellerin che ha avuto poco spazio anche per problemi fisici, Jordi Alba ormai agli sgoccioli della sua esperienza al ‘Camp Nou’, il Barcellona dovrà fare qualcosa in quel ruolo. La dirigenza catalana guarda, stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, al Manchester City e ad un calciatore che per caratteristiche sarebbe il profilo perfetto: Joao Cancelo.

Il portoghese, ex Inter e Juventus, ha le qualità per far compiere un salto importante di qualità al Barcellona ed è per questo che la società spagnola ci sta lavorando, incassando -stando a quanto riporta il portale – la disponibilità al trasferimento. Per portare a compimento l’affare, servirebbe un’offerta da 70 milioni di euro. Un eventuale trasferimento che lascerebbe un buco al Manchester City. Guardiola negli ultimi tempi ha utilizzato spesso Cancelo come terzino di sinistra ed è proprio lì che gli inglesi dovrebbero intervenire in caso di partenza del portoghese.

Calciomercato Milan, Cancelo via dal City: Guardiola punta Theo Hernandez

Con l’eventuale cessione di Joao Cancelo, il Manchester City potrebbe andare all’assalto di Theo Hernandez, sfruttando proprio i 70 milioni incassati.

Il francese è uno dei profili che più stuzzicano Pep Guardiola, ammiratore anche dell’altro ‘big’ rossonero Leao, che non avrebbe problemi a presentare al Milan un’offerta importante per il vice-campione del mondo.

Theo Hernandez è uno dei punti fermi del Milan, legato da un contratto fino al 2025 e la volontà di Maldini non può che essere quella di respingere ogni eventuale assalto. Certo davanti ad una proposta faraonica, tutto può succedere con la potenza dei club inglesi e del City in particolare capace di far vacillare chiunque. Il primo passo però dovrà essere l’addio di Cancelo: è quella la mossa che può innescare l’effetto domino.