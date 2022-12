Fallisce l’ultima occasione, ora il Milan ha via libera

Per il Milan si apre uno scenario importante già per il mercato di gennaio: l’ultima occasione non è stata sfruttata, l’addio è più vicino

Il Milan perde, in maniera rovinosa, l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Il 3-0 incassato sul campo del Psv Eindhoven fa scattare più di un campanello di allarme per la squadra di Pioli. Dalla difesa troppo penetrabile alla condizione fisica ancora lontana, passando per qualche calciatore che ha confermato le difficoltà mostrate nella prima parte di stagione.

Ecco perché i tifosi sperano che Maldini trova la forza (e il budget) per intervenire in maniera importante sul mercato invernale. La società pensa ad un portiere visto l’infortunio prolungato di Maignan, ma non è solo quello il ruolo che sembra aver bisogno di un ritocco. In particolare l’attacco è legato strettamente allo stato di forma di Leao e Giroud, con gli altri calciatori che finora hanno reso al di sotto delle aspettative. Ecco perché a gennaio qualcosa potrebbe succedere e in questo senso arriva una importante conferma.

Calciomercato Milan, Asensio floppa ancora: addio più vicino

Magari non era davvero l’ultima occasione, ma di certo Marco Asensio ha mancato un altro appuntamento per convincere il Real Madrid a rinnovargli il contratto. Schierato titolare da Ancelotti contro il Valladolid, l’esterno spagnolo è stato sostituito dopo un’ora di gioco senza particolari sussulti.

Il 26enne, in scadenza di contratto a fine stagione, si è visto soltanto quando ha reclamato un calcio di rigore nel primo tempo e in un paio di tentativi da lontano, senza precisione. Troppo poco e così è arrivata la sostituzione. Asensio piace da tempo al Milan ed è nel mirino anche della Juventus. L’ennesima prestazione al di sotto delle attese potrebbe essere la ‘sentenza’ sul suo addio al Real e le due italiane potrebbero approfittarne.

Non semplice però vederlo in Serie A già in inverno. Il primo motivo è che il calciatore non ha cambiato idea e vuole sfruttare i prossimi mesi per convincere Ancelotti. Il secondo è rappresentato dalla concorrenza che vede sul calciatore anche diversi club di Premier League tra cui il Manchester United.