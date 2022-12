Calciomercato Inter, doppio colpo a zero: c’è l’annuncio ufficiale

Beppe Marotta ha messo nel mirino due giocatori a parametro zero: arriva l’annuncio diretto

L’Inter continua a mantenere lo sguardo attento sulle occasioni di calciomercato a parametro zero. Le risorse economiche sono ridotte, per questo servono ovviamente idee e soprattutto tempestività.

Beppe Marotta è a caccia di rinforzi per gennaio, ma anche e soprattutto per giugno. Molto, se non tutto, sarà legato al futuro di Milan Skriniar. Le trattative per il rinnovo proseguono, i nerazzurri hanno formulato un’offerta da 7 milioni, importantissima soprattutto per i parametri della Serie A. Il giocatore non ha fretta, vuole decidere e valutare le eventuali proposte delle tante possibili pretendenti. Una cessione a gennaio è probabilmente l’ultimo dei pensieri della società, anche perché PSG e Premier League puntano esclusivamente a un ingaggio a parametro zero. Il mercato si svolge così, tra uno svincolato e l’altro. Il primo è più importante è stato ovviamente Cristiano Ronaldo, che guadagnerà 200 milioni di euro all’anno. Intanto l’Inter ha puntato con forza (almeno) due giocatori a scadenza nel 2023. E di cui Inzaghi avrebbe sicuramente necessità.

Calciomercato Inter, il ds del Gladbach su Thuram e Sommer

Nello specifico, Marotta ha messo nel mirino Marcus Thuram e Yann Sommer. L’attaccante francese ha tante possibilità, non sarà semplice strapparlo agli interessi di altri club come Bayern e Newcastle. L’Italia occupa un posto di rilievo nel suo cuore, essendo nato e cresciuto nel nostro paese. Difficile, per non dire difficilissimo, un suo trasferimento a gennaio anche con un’offerta congrua. Soprattutto se dovessero arrivare club europei non d’elite, Thuram non prenderebbe in considerazione di andare via dal Gladbach. L’Inter invece rientrerebbe, secondo la ‘Bild’, tra le società che può portarlo a riflettere.

Ma il club tedesco avrebbe raggiunto la conclusione di non voler stravolgere la stagione e la rosa, privandosi di un giocatore così importante durante l’anno. Intanto il ds del Borussia, alla ‘Bild’, ha parlato della possibilità che Sommer, Thuram e Bensebaini vadano via: “Bisogna sempre soppesare quale sarebbe il ritorno finanziario e quale è il valore sportivo di questi giocatori”, ha detto Roland Virkus. Marotta proverà a convincere i due giocatori soprattutto in vista dell’estate.