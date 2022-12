Pioli crede nello Scudetto e svela il messaggio di Zhang

Le dichiarazioni del tecnico rossonero: dallo tricolore vinto alla sfida al Napoli di Luciano Spalletti

Lunga intervista rilasciata da Stefano Pioli ai microfoni di Sportmediaset, per ‘I Re del calcio’. Il tecnico campione d’Italia è tornato sulla vittoria dello Scudetto.

Una vittoria inattesa, arrivata prima del previsto: “Siamo arrivati a questa vittoria prestigiosa in anticipo rispetto ai tempi – afferma l’allenatore del Milan -, perché quando investi sui giovani ti aspetti di arrivare a vincere un po’ più lontano nel tempo. Noi siamo riusciti a farlo quasi subito, quindi è chiaro che il 2022 per me e per noi sia stato un anno molto importante e con tante soddisfazioni”.

Messaggio dall’Inter – “Steven Zhang mi ha chiamato – conferma Pioli -, ha avuto un modo di porsi sempre corretto. Mi ha scritto ‘Complimenti mister perché te lo sei meritato'”.

Corsa Scudetto, Pioli ci crede: “Bisogna pensare che si possa vincere”

Impossibile non parlare di futuro. Il 4 gennaio riprenderà il campionato e il Milan sarà impegnato sul campo della Salernitana.

Una trasferta complicata ma il Diavolo non può più sbagliare se si vogliono recuperare il prima possibile gli otto punti di svantaggio dal Napoli: “Bisogna pensare che si possa vincere lo scudetto – prosegue Pioli -. Poi è evidente che se gli azzurri continuano a fare questo ritmo arriveranno a 100 punti e vinceranno meritatamente il campionato”.

Rispetto allo scorso anno, il Milan è riuscito ad accedere alla fase finale della Champions League. Un traguardo importante per la squadra rossonera, arrivata alle spalle del Chelsea. Da seconda della classe, il Diavolo ha così pescato il Tottenham: gli ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa si giocheranno tra febbraio e marzo e per Pioli ci sarà la possibilità di incontrare Antonio Conte: “Sicuramente sarà un appuntamento molto importante e stimolante, un po’ perché è tanto che il Milan non arrivava agli ottavi di finale, un po’ perché affrontiamo una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore”.