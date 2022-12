Nuovo guaio Pioli, out in amichevole per infortunio alla spalla

Guaio Milan durante l’amichevole contro il Psv Eindhoven: Pioli lo perde per un infortunio alla spalla

Il risultato non può certo che far felice Stefano Pioli e i tifosi del Milan, ma la sconfitta di Eindhoven, 3 a 0 dal Psv, potrebbe non essere l’unico allarme.

Nel corso della gara, a pochi secondi dal termine, il tecnico rossonero è stato costretto ad un cambio forzato, con la sostituzione di Fode Ballo-Toure. Il senegalese è entrato in campo al 65′, insieme sostanzialmente ad altri nove giocatori, al posto di Sergino Dest. Nel corso della sfida il giocatore si è ben disimpegnato, facendo vedere una buona intesa con Rafael Leao. Dopo un contrasto con l’olandese Hoever, Ballo-Toure è però caduto a terra malamente sulla spalla destra. Il calciatore si è fortemente lamentato per il dolore, chiamando subito i soccorsi. Dopo un primo intervento, il giocatore è subito uscito dal campo.

Milan, infortunio per Ballo Toure: Salernitana a rischio?

Un’uscita certamente precauzionale quella del difensore senegalese, a tempo praticamente scaduto nel corso del match contro il Psv.

Di certo però, vedendo il dolore patito dal calciatore, la situazione potrebbe preoccupare Stefano Pioli, che rischia di non avere a disposizione per la sfida contro la Salernitana il vice Theo Hernandez. Va inoltre ricordato come il terzino francese sia praticamente tornato a disposizione dello stesso Pioli da pochissimo e bisognerà valutare se sarà o meno pronto per la gara contro i campani. Ora Ballo-Toure sarà certamente sottoposto ad esami di routine.