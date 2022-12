Blitz e chiusura immediata: cambia il futuro di Barella e Rabiot

La stella del Mondiale è pronta a cambiare maglia: pressing totale e oltre 120 milioni di euro sul piatto. L’intreccio con Inter e Juventus

Il Chelsea è scatenato sul mercato e potrebbe non fermarsi al possibile arrivo di Badiashile dal Monaco nel reparto difensivo di Potter per la finestra invernale.

Sul taccuino dei ‘Blues’ c’è anche Enzo Fernandez, uno dei trascinatori dell’Argentina al Mondiale che ha visto il trionfo in Qatar dell’Albiceleste di capitan Messi. Il talento del Benfica ha impressionato nella rassegna iridata, come del resto aveva fatto nella prima parte di stagione con la casacca delle ‘Aquile’ portoghesi. Enzo si è portato a casa la statuetta di miglior giovane della Coppa del Mondo e dopo soli 6 mesi potrebbe salutare Lisbona e il campionato portoghese.

Le big d’Europa sono sulle tracce del classe 2001, in particolare proprio il Chelsea negli ultimi tempi avrebbe intensificato il pressing per portare subito a Londra l’ex gioiello del River Plate. Il sodalizio londinese non baderebbe a spese e sarebbe pronto a mettere sul piatto un assegno addirittura superiore rispetto ai 120 milioni di euro della clausola rescissoria, inclusa nel contratto che lega il centrocampista fino al 2027 al Benfica.

Assalto totale a Enzo Fernandez: il Chelsea dimentica Barella e Rabiot

La società lusitana e il presidente Rui Costa nelle ultime ore hanno respinto con forza un possibile addio nel mercato invernale di Enzo Fernandez, con la volontà di non farlo partire da Lisbona almeno fino al termine della stagione in corso.

Il Chelsea però insiste e, stando a quanto riporta il portale ‘ESPN’, il club inglese sta spingendo per l’arrivo già a gennaio del centrocampista e le trattative sarebbero in uno stato avanzato per l’ingaggio dal Benfica del 21enne campione del mondo. I ‘Blues’ sono disposti a fare follie per il nazionale albiceleste e il Dt Vivell avrebbe già raggiunto Lisbona per cercare la fumata bianca all’operazione. Con l’eventuale sbarco a Londra di Enzo, il Chelsea a questo punto taglierebbe dalla lista degli obiettivi in mediana il nome di Niccolò Barella, da tempi non sospetti nei radar anche delle altre grandi d’Inghilterra.

Inoltre, soprattutto in caso di rinnovo di Kante a centrocampo, il Chelsea potrebbe sfilarsi dalla corsa per il connazionale Adrien Rabiot, che in estate si libererà a parametro zero senza il rinnovo con la Juventus. Un accordo per il prolungamento ad oggi rimane complicato, con la dirigenza bianconera che nelle prossime settimane cercherà di capire quali siano effettivamente i margini per una possibile conferma del francese alla corte del mentore Allegri.