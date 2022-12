Caos calmo e tante ‘bugie’: miraggio Inter, così cambia tutto

L’Inter negli ultimi anni ha perso e acquisito diversi calciatori importanti sul calciomercato. Un ex rimpianto nerazzurro ha chiarito la sua situazione

Il calcio, e soprattutto il calciomercato, è fatto di tante giravolte e stravolgimenti che spesso nessuno si aspetta. È così che alcuni campioni che rappresentano desideri e rimpianti di molti tifosi, poi diventano semplicemente ricordi sbiaditi da conservare nel cassetto.

Un po’ così sta succedendo e potrebbe succedere tra l’Inter e Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano in nerazzurro non è mai riuscito realmente a brillare e a convincere del tutto, ma poi al Liverpool ha mostrato tutta la sua bellezza diventando uno dei migliori centrocampisti nel suo ruolo. Ci ha puntato il Barcellona a suon di milioni, ma man mano la sua luce ha iniziato ad affievolirsi. Soprattutto a causa degli infortuni che per tanto tempo hanno dilaniato il brasiliano e hanno limitato la sua continuità. Ora gioca nell’Aston Villa, ma la sua situazione è particolarmente delicata. Prima c’è stato l’esonero di Gerrard, poi l’ennesimo infortunio e l’arrivo di Emery. Insomma, Coutinho sembra irriconoscibile rispetto a quello che qualche anno fa voleva mezza Europa. Per l’Inter non è più un desiderio farlo tornare, anzi, è molto difficile che lo rivedremo in Italia.

Coutinho chiarisce il suo futuro e non c’è l’Inter o l’Italia

Anche perché Coutinho vuole restare in Premier League e si sta concentrando per migliorare la situazione nel suo attuale club.

Tanti rumors riguardavano il ritorno in Brasile o comunque un trasferimento, ma sui social il classe 1992 ha chiarito del tutto la sua situazione: ”Sono qui per chiarire alcune bugie. Mai e in nessun momento c’è stato alcun tipo di conversazione su di me che chiedevo di lasciare il club, perché sono felice qui e lo è anche la mia famiglia”. E dopo aver chiarito la situazione in chiave calciomercato, conclude: “Il mio unico obiettivo ora che mi sono ripreso dall’infortunio è lavorare al massimo ogni giorno, giocare ai massimi livelli e aiutare la società ei miei compagni a raggiungere i nostri obiettivi”.