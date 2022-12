Intesa vincente: il big firma con il Milan fino al 2024

Il Milan si prepara a un calciomercato scoppiettante, ma gennaio potrebbe essere anche il tempo di una firma attesa e importante per Stefano Pioli

Il Milan è pronto a ripartire anche sul campo, dopo la pausa forzata per via del Mondiale in Qatar e la preparazione delle ultime settimane.

E proprio per ripartire, non si può fare a meno di uno degli epicentri di questa squadra: stiamo parlando di Olivier Giroud. Il bomber francese ha qualità da numero uno assoluto lì al centro dell’attacco, tanto da essere stato anche sottovalutato nelle gerarchie del calcio mondiale. In Italia non l’abbiamo fatto, o forse ci siamo semplicemente accorti delle sue straordinarie qualità, quelle che hanno portato lo scudetto a Milanello. E proprio a Milanello il bomber tornerà nelle prossime ore, dopo il duro impegno con la sua Nazionale in Qatar e il secondo posto messo in cascina. Giroud anche lì è stato grande protagonista e – finale a parte – non ha deluso le aspettative. Ora, però, tocca concentrarsi sul Milan, ma con la consapevolezza che nelle prossime settimane l’amore e la dedizione per il club rossonero potrebbero essere ricompensati nella maniera più chiara e diretta possibile.

Giroud verso il rinnovo fino al 2024 con il Milan: firma a gennaio

Giroud e il Milan hanno un matrimonio che funziona, di quelli che si basa sulla concretezza e sugli intenti comuni.

Un legame che ha già portato una media decisamente alta in termini realizzativi per il francese, che quest’anno si è già regalato quattro gol in Champions League e, in generale, in rossonero ha un trend da un gol ogni due partite. Niente male per uno come lui che Stefano Pioli non vuole assolutamente perdere. E il Milan, infatti, secondo le nostre informazioni, è pronto a rinnovare il contratto del centravanti fino al 2024. Una scelta importante, perché Giroud, nonostante la carta d’identità non sia più verdissima, si è guadagnato sul campo il nuovo accordo, che dovrebbe essere ufficializzato già nel mese di gennaio. L’ex Chelsea sta tornando a Milano e l’intento comune è assolutamente quello di restarci.