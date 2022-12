Lukaku, la dolorosa confessione sul ritiro dal calcio

Spunta una confessione particolare di Romelu Lukaku e sul suo ritiro: presa di coscienza dolorosa dell’attaccante dell’Inter

Si può considerare senza tema di smentita il 2022 come una sorta di annus horribilis per Romelu Lukaku. Ultimi dodici mesi costellati di delusioni, per l’attaccante belga, cui anche il ritorno all’Inter, così tanto inseguito, non ha giovato fin qui, anzi.

Nella prima parte dell’anno, al Chelsea, appena 8 gol in 23 presenze, la trasposizione in numeri di un ritorno ‘a casa’ che decisamente non aveva funzionato. Quindi il nuovo dietrofront, con il nuovo sbarco in maglia nerazzurra, orchestrato in prima persona e senza risparmiarsi. E dopo appena due minuti dal debutto in campionato, contro il Lecce, subito in gol, ma mai partenza si rivelò così illusoria. Un doppio infortunio gli ha fatto totalizzare appena 5 presenze totali e due reti con i nerazzurri di Simone Inzaghi. Poi, il disastro al Mondiale, suo e di tutto il Belgio, con la sua firma ben visibile sull’eliminazione con le quattro clamorose palle gol sprecate contro la Croazia. Un anno insomma da lasciarsi alle spalle alla svelta, sperando che l’aver ritrovato il gol, nell’amichevole con la Reggina, sia di buon auspicio. Si attendono conferme importanti oggi, alle 17, nell’ultimo test interista contro il Sassuolo prima della ripresa del campionato.

Calciomercato Inter, Lukaku rivela il suo più grande rimpianto a Courtois

E’ un Lukaku che l’Inter spera insomma di poter ritrovare finalmente al suo meglio, per una seconda parte di stagione importante su tutti i fronti. Il giocatore è stato però, di recente, condizionato da un pensiero che avrebbe confessato all’amico e compagno di nazionale Thibaut Courtois.

Secondo il portale ‘Planeta Real Madrid’, infatti, pensando al momento del suo ritiro, tra qualche anno, il bomber avrebbe dichiarato al portiere che ci sarà un rimpianto che porterà sempre con sé per ciò che poteva essere nella sua carriera e non è stato. Vale a dire, la consapevolezza che dovrà ritirarsi dal calcio senza riuscire a realizzare il suo sogno di giocare nel Real Madrid. Inzaghi spera però che, dopo il momento di sconforto generato dal flop al Mondiale, Lukaku sia pienamente concentrato sulla causa interista.