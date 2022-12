Brusca frenata sul rinnovo: l’annuncio scuote l’Inter

Le parole del difensore hanno messo nuovamente in discussione le trattative per il nuovo contratto con il club

Ancora pochi giorni di attesa prima della riapertura ufficiale del calciomercato invernale fissata per il prossimo 2 gennaio 2023. Una data molto importante che, oltre alla finestra dedicata ai trasferimenti, per tanti calciatori che andranno in scadenza a fine stagione scandisce il primo degli ultimi sei mesi di contratto.

Anche per questa ragione, tra le necessità di mercato di numerosi club, vi è quella di risolvere quanto prima alcune trattative in ballo da settimane, o addirittura mesi. E’ questo ad esempio il caso di Milan Skriniar con l’Inter. Le due parti discutono del rinnovo dallo scorso settembre, ma un accordo definitivo non è ancora stato trovato. Il centrale slovacco, poi, non è l’unico tra i nerazzurri in scadenza, tra i quali ad esempio spicca anche il nome di Stefan de Vrij.

Uno che invece l’Inter segue con interesse e che in scadenza di contratto ci andrà solamente nel giugno 2024, è il giovane Alejandro Balde. Del suo rinnovo si è parlato tanto in questa prima parte di stagione, grazie ad uno straordinario rendimento con il Barcellona che lo ha portato alla prima convocazione in un Mondiale con la maglia della Spagna. A proposito del suo futuro, lo stesso difensore ha riportato un importante aggiornamento.

Calciomercato Inter, Balde spaventa il Barcellona: “Rinnovo? Nel futuro non si sa mai”

Il terzino classe 2003, cresciuto nella ‘Masia’, viene considerato dal Barcellona come il nuovo erede di Jordi Alba per la fascia sinistra.

Il suo futuro, però, come ammesso dallo stesso ragazzo in una recente intervista, è nelle mani di Jorge Mendes, il super agente che cura i suoi interessi sportivi e che dialoga ormai da settimane con il Barcellona alla ricerca di un’intesa che possa allontanare i fantasmi del mercato.

Un nuovo contratto che, secondo le ultime notizie uscite in Spagna, potrebbe prevedere una clausola rescissoria monstre da 500 milioni di euro. Ad ogni modo, ai microfoni di ‘Cadena Ser’, è stato Balde a rimettere in discussione il suo futuro in Catalogna: “Il rinnovo? Ho lasciato tutto nelle mani del mio agente. Vorrei rimanere qui, ma nel futuro non si sa mai”.