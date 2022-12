Il prezzo sale alle stelle: Conte sfida tutti, 40 milioni in Serie A

Le mire di diversi grandi club, e anche di Antonio Conte, sono rivolte in Serie A. Il prezzo è salito alle stelle: ora lo vogliono tutti

Il calciomercato è pronto a esplodere in Serie A e a livello internazionale durante il mese di gennaio e potrebbe portare tante novità in entrata come in uscita per i club italiani.

Tra questi c’è anche la Fiorentina che non ha vissuto una prima parte di stagione in linea con le sue aspettative, ma ha in dote un organico ottimo per affrontare tutte le competizione. E nella Viola c’è anche un calciatore che ha saputo sfruttare al meglio la vetrina Mondiale. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino ha vissuto una vera e propria favola con la Nazionale africana, arrivando a un’inaspettata semifinale. Lui di quella squadra era il motore assoluto, capace di riconquistare il pallone e avviare nuovamente l’azione con buona qualità. Ora tutti hanno messo gli occhi su di lui e quello che sembrava un investimento spropositato da parte della Fiorentina – quasi 20 milioni di euro – si sta rivelando sempre più azzeccato.

Tutti pazzi per Amrabat: Conte sfida Klopp e i club della Liga

Infatti, dopo le ottime prestazioni al Mondiale, sono sempre di più i top club che sono sulle tracce del centrocampista.

Il Liverpool lo vuole da tempo, ma ora, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sono pronti a inserirsi anche il Tottenham di Antonio Conte e i club della Liga, in particolare Atletico Madrid e Siviglia. La valutazione del centrocampista intanto è schizzata alle stelle e si attesta sui 40 milioni di euro, ma potrebbe presto arrivare a 45. I connotati, infatti, sono quelli di una vera e propria asta tra alcuni dei maggiori club internazionali, ma la Fiorentina non ci sente. Almeno a gennaio, la volontà della Viola è quella di trattenere il mediano, considerato indispensabile per il gioco di Vincenzo Italiano. Vedremo fino a quando i toscani riusciranno a resistere ad assalti di questo tipo e fino a quando potremo goderci Amrabat in Serie A, con la certezza che il Mondiale abbia rivelato a tutta l’Europa un calciatore dalle qualità eccezionali.