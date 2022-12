Leao sbarca in Inghilterra, web impazzito: cosa sta succedendo

Continua a tenere banco la discussione sul futuro di Leao ed intanto il portoghese finisce in Serie B: cosa è successo

E’ Rafael Leao il centro del mondo milanista. Il talento portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo va avanti ormai da mesi.

La situazione è nota: senza il prolungamento del contratto da qui a giugno, difficilmente il Milan potrà trattenere in rosa il 23enne di Almada, per evitare quanto già accaduto con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, ovvero vederlo andare via a parametro zero. Una situazione che ha fatto drizzare le antenne ai club più prestigiosi d’Europa. Così dal Psg al Manchester United, passando per Chelsea e Arsenal, non mancano le pretendenti, pronte a ricoprire d’oro il portoghese.

La volontà del Milan però è quella di tenerselo stretto e Maldini non molla la presa con una offerta importante dal punto di vista economica. Offerta che, almeno online, non è servita a far rimanere Leao in rossonero. Anzi, il 23enne è riuscito nell’impresa tutta particolare di cambiare più volte squadra nel giro di poche ore, finendo addirittura in Serie B. Si tratta ovviamente di uno scherzo che qualche ‘burlone’ ha voluto fare sulla pagina Wikipedia inglese dedicata proprio a Leao.

Calciomercato, Leao al Manchester United: ma è solo uno scherzo

Approfittando della possibilità di modificare le pagine Wikipedia, qualcuno ha modificato nella carriera di Leao l’attuale squadra di club, inserendo il Manchester United nel 2022.

Zero presenze e zero gol ancora con i Red Devils, ma il bottino è decisamente più ragguardevole per l’altra squadra con cui ha ‘giocato’ Leao per qualche ora. Si tratta del Coventry City, club di Championship, con il quale il calciatore del Milan avrebbe giocato sei partite, riuscendo a realizzare ben nove gol.

Ma il giro dell’Inghilterra virtuale di Leao non si è fermato a Coventry: su Wikipedia, infatti, ha vestito anche le maglie di Arsenal, Exeter City e FC Clacton, compagine che milita nella Essex Senior League. Tutto uno scherzo ovviamente perché Leao è ancora di proprietà del Milan e potrebbe anche restare rossonero oltre il 2024. Wikipedia permettendo.