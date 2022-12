Pioli esulta due volte: firma imminente e nuovo bomber

Il Milan alle prese con i rinnovi di contratto dei big della rosa di Stefano Pioli. Per la prossima estate caccia al grande colpo in attacco

Il Milan guarda al futuro, senza perdere però i suoi pilastri del presente. Maldini e Massara sono alle prese con i rinnovi di Leao e Bennacer, con il prolungamento dell’algerino che sembra in discesa rispetto al talento portoghese.

A proposito di rinnovi, non sembra in discussione la firma di Oliver Giroud, il ‘sempreverde’ dell’attacco dei campioni d’Italia. Il nazionale francese, protagonista anche all’ultimo Mondiale con la casacca della selezione di Deschamps, resta un alfiere fondamentale per Stefano Pioli che preme per la permanenza a Milanello dell’ex Arsenal. Il 36enne centravanti è in scadenza a fine stagione con il ‘Diavolo’ e tutto lascia presagire la fumata bianca per il prolungamento del matrimonio con la squadra rossonera. Presto ci sarà un vertice tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e i rappresentati del giocatore per limare gli ultimi dettagli e trovare l’intesa definitiva per il rinnovo di Giroud con il Milan. Il bomber transalpino, prima della Coppa del Mondo, aveva messo a referto 9 reti tra campionato e Champions League con l’undici di Pioli.

Calciomercato Milan, Pioli raddoppia: rinnovo Giroud e nuovo rinforzo per l’attacco

Se Giroud rimane un punto fermo dello scacchiere del tecnico piacentino, il Milan continua comunque la caccia sul mercato per un profilo giovane nel reparto offensivo in previsione della prossima estate.

Diversi i nomi al vaglio dell’area tecnica rossonera: da Openda a David, passando per Okafor e Kolo Muani, quest’ultimo rivelazione al Mondiale in Qatar con la Francia. A questi si aggiunge inoltre la candidatura di Patrick Schick, vecchia conoscenza della nostra Serie A. L’ex Roma e Sampdoria sta continuando nel suo trend positivo in Bundesliga nelle fila del Bayer Leverkusen ed è tornato nuovamente sotto la lente d’ingrandimento di Maldini e Massara. Già in passato, infatti, il centravanti ceco era stato accostato all’attacco del ‘Diavolo’.

Schick piace agli uomini mercato del Milan per le sue caratteristiche: prima punta completa, in grado anche di giocare un po’ più defilato e in coppia con un altro attaccante. Schick nei mesi scorsi era finito pure sulla lista della spesa dei cugini dell’Inter in caso di partenza eccellente nel settore avanzato di Simone Inzaghi. Il Leverkusen però difficilmente farà sconti per il suo centravanti: visto il contratto in scadenza nel 2027, servirà un assegno da almeno 30-35 milioni di euro per strappare il sì del sodalizio tedesco.