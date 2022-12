Juve-Milinkovic, cosa succede dal rinnovo alla clausola

Sergej Milinkovic-Savic è senza dubbio tra i migliori centrocampisti della Serie A e col contratto in scadenza 2024 continua ad essere un papabile uomo mercato per molti

La ripresa della Serie A si avvicina, così come l’inizio della sessione invernale di calciomercato che è pronta ad infiammare alcuni club importanti. Tra i nomi di spicco c’è sempre quello di Sergej Milinkovic-Savic, che tra Italia ed estero continua a piacere molto.

Il centrocampista serbo si accinge di fatto a completare la sua ottava stagione con la maglia della Lazio, club al quale è legato però solamente da un contratto in scadenza a giugno 2024. Passi avanti particolari sul rinnovo non se ne registrano in casa biancoceleste, nonostante l’ambiente stupendo registrato con la cena natalizia ed anche alcuni scatti tra lo stesso Milinkovic e il presidente Claudio Lotito. Proprio il patron laziale è stato spesso il grande ostacolo all’eventuale partenza negli anni scorsi del calciatore serbo, ormai da diverse stagioni al top nel ruolo in Serie A, e spesso avvicinato sia a top club di Liga, che di Premier che naturalmente del campionato italiano, con la Juventus su tutte.

Calciomercato, tutti attenti a Milinkovic-Savic: dalla Juventus all’estero fino alla situazione rinnovo

Intanto Milinkovic-Savic pensa esclusivamente al ritorno in campo, e punta a riproporsi ai massimi livelli anche nei prossimi sei mesi, per arrivare poi ad un anno dalla scadenza contrattuale con gli occhi d’Europa su di lui.

In Italia la principale estimatrice resta la Juventus, e a tal proposito, come raccontato qualche tempo fa da Calciomercato.it, il piano del club piemontese consiste nel provare a mettere a segno il colpo più avanti, a giugno, a condizioni favorevoli, o in alternativa anche a zero nel 2024. Molto dipenderà però proprio dalla situazione contrattuale del serbo che per ora non fa passi avanti verso un rinnovo che sarebbe oro colato per Lotito, che nel corso degli anni ha sempre sparato cifre elevatissime per il proprio pupillo.

Al netto della bravura del ragazzo con l’accordo ad un anno e mezzo dalla fine non è più ipotizzabile una cessione da 90/100 milioni di euro, cifra che a questo punto potrebbe essere ritenuta irrinunciabile. Come evidenziato da ‘Il Messaggero’ l’unica chance attuale di rinnovo prevederebbe il potenziale inserimento di una clausola rescissoria bassa, lontana dai 70 milioni, e attorno invece ai 40 milioni di euro. Intanto su Milinkovic-Savic oltre alla Juventus si accendono i soliti fari della Premier League, dove il principale interesse arriva dall’Arsenal di Arteta.