Il nuovo infortunio cambia il mercato: Juve e Roma spiazzate

Juve e Roma potrebbero restare in secondo piano per un colpo importante. Il club di Premier League è pronto a sbaragliare la concorrenza

Il Mondiale ha messo in evidenza tanti calciatori importanti e alcuni che magari non sono più talenti giovanissimi da esporre al calcio internazionale, ma potrebbero rappresentare delle occasioni importanti in sede di calciomercato.

Tra questi c’è sicuramente Josip Juranovic. Stiamo parlando di un terzino destro di 27 anni che al Mondiale con la Croazia ha giocato e ha fatto anche bene, mettendo a segno anche un assist. Per questo motivo, molti club hanno iniziato a mettere nel mirino il laterale basso del Celtic che ha ancora una valutazione piuttosto bassa e che si attesta intorno ai 9 milioni di euro. Una situazione che potrebbe avere delle conseguenze dirette anche sul calciomercato italiano, dato che Juve e Roma hanno drizzato le antenne per arrivare al difensore croato. I loro piani, però, potrebbero essere subito scombussolati da un interesse particolarmente concreto dalla Premier League.

Calciomercato Juve e Roma subito ko: il Chelsea piomba su Juranovic

Il Chelsea, infatti, è pronto a inserirsi in maniera sempre più importante in questa situazione. I Blues vogliono un nuovo esterno destro, a maggior ragione vista la situazione di Reece James, che ha subito un nuovo stop e per cui i tempi di recupero sono stimati in almeno un mese.

Nelle ultime ore, si parla con insistenza sempre maggiore di Denzel Dumfries che potrebbe lasciare l’Inter con un’offerta che potrebbe far saltare il banco per i nerazzurri. Il Chelsea, però, ha messo nel mirino anche lo stesso Juranovic, secondo quanto riporta ‘Mail Sport’. Un’intromissione per un affare low cost che potrebbe chiudere le porte all’arrivo del croato in Italia.