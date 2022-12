Guardiola trema per Haaland, subito il sostituto in Serie A

Le condizioni fisiche di Erling Haaland preoccupano Guardiola, il Manchester City corre ai ripari per il sostituto in Serie A

Erling Haaland, manco a dirlo, è ripartito facendo quello che sa fare meglio, vale a dire: gol. 10 minuti gli sono bastati per timbrare il cartellino in Manchester City-Liverpool di Carabao Cup, primo impegno ufficiale dei Citizens dopo la pausa, contribuendo al successo per 3-2 della squadra di Guardiola.

Lo score impressionante del norvegese in questa stagione si aggiorna così a 24 gol totali in tutte le competizioni in 19 presenze. Un rendimento a dir poco superlativo, rispetto al quale proverà a tenere il passo anche stasera, nel match di Premier League contro il Leeds. I campioni d’Inghilterra non possono sbagliare: l’Arsenal ha battuto un colpo, vincendo 3-1 con il West Ham e allungando momentaneamente a +8. Ma le dichiarazioni pre-match di Pep Guardiola hanno un po’ preoccupato l’ambiente. Il tecnico ha infatti spiegato, relativamente al suo centravanti: “Ha un infortunio, una botta al piede: il dottore ha detto che si è lesionato un legamento. E’ una cosa molto dolorosa e da cui non è facile recuperare”. Per il momento, il bomber gioca sul dolore, ma si tratta di un problema che potrebbe costringerlo, in caso di ulteriori traumi, a uno stop anche piuttosto lungo. Ed ecco perché il City sta pensando a un pesante intervento sul mercato di gennaio, in caso di bisogno. Cercando in Serie A un giocatore in grado di sostituirlo come impatto tecnico in squadra.

L’infortunio di Haaland scuote il Manchester City: assalto a Leao già a gennaio

Ritorna in auge per i britannici il nome di Rafael Leao. Il talento portoghese, come noto, ha il rinnovo con il Milan in bilico e non è un caso che molti top club stiano monitorando la situazione con grande interesse.

In particolare, proprio il City, secondo ‘Goal.com’, potrebbe lanciare l’assalto già a gennaio, se le condizioni di Haaland dovessero preoccupare ulteriormente. Dal canto suo, il Milan non vorrebbe certo privarsi, nella sessione invernale, del suo fuoriclasse, ma dovrà fare attenzione all’eventuale irruzione sulla scena dei colossi di Manchester.