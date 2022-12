Arriva Joao Felix: prestito “Capitale”

Accostato anche alla Serie A ma con un possibile futuro in Premier League: nuova proposta inglese per Joao Felix, in uscita dall’Atletico Madrid

In casa Atletico Madrid si lavora anche sul futuro di Joao Felix, attaccante portoghese deluso per l’impiego alla corte di Simeone in un attacco affollato e ricco di alternative. Non benissimo neanche il Mondiale con l’eliminazione prematura per mano del Marocco.

Ora è dunque tempo di tornare a pensare al presente ed anche al futuro per il classe 1999 lusitano che era stato scelto, anche un po’ a sorpresa, da Fernando Santos come attaccante di sinistra titolare al posto di Leao alla coppa del Mondo. Un gol e due assistil bottino finale del calciatore dell’Atletico Madrid che è quindi finito anche sotto la lente di ingrandimento dei top team in vista di un possibile cambio di maglia già a gennaio. Simeone potrebbe farlo quindi partire dopo tante panchine col club ed il suo nome è stato accostato soprattutto alla Premier League e solo timidamente alla Serie A. Claudia Garcia, giornalista portoghese e Ceo dell’agenzia Savoir Sport, nella sua intervista a Calciomercato.it, ha chiarito: “Vedo difficile un suo trasferimento in Italia, guadagna 6 milioni netti all’anno e per muoversi sicuramente vorrà guadagnare di più rispetto al contratto che ha adesso con l’Atletico Madrid. Non credo si muova per 30-40 milioni. Cercheranno una formula creativa con prestito e obbligo di riscatto, non inferiore però ai 70-80 milioni di euro”.

Calciomercato, Joao Felix niente Serie A: il Chelsea prova con un’altra formula

Niente Serie A quindi nel destino di Joao Felix che più che altro potrebbe finire in Premier League, il tutto proprio con una formula differente dall’acquisto immediato a titolo definitivo.

Stando a quanto evidenziato dal ‘Telegraph’ il Chelsea sta cercando un accordo con i ‘Colchoneros’ per Joao Felix sulla base di un prestito iniziale per sostenere l’attacco di Graham Potter per la seconda metà della stagione. Un’operazione importante per un calciatore pagato tanto e che ha bisogno evidentemente di un nuovo ambiente per tornare ad esprimersi con continuità sui livelli sperati.