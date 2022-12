Offerta ‘umiliante’: così Hazard può arrivare in Serie A

La carriera di Eden Hazard ha preso una piega poco felice: col Real Madrid non si è mai espresso sui livelli del passato ed ora anche il suo futuro è in bilico

Ancora una volta un flop quello raccolto da Eden Hazard nel corso dell’ultimo Mondiale in Qatar, in cui col suo Belgio è uscito già alla fase a gironi. Neanche l’aria della nazionale ha contribuito a ridare smalto all’attaccante del Real Madrid che proprio non riesce a tornare ai fasti di un tempo.

Riserva nel club e poco incisivo anche col Belgio: il classe 1991 è lontanissimo dal calciatore che incantò l’Europa con la maglia del Chelsea, tanto da meritarsi una chiamata da oltre 115 milioni di euro da parte del Real Madrid che ci ha puntato fortemente dandogli persino la maglia numero 7 di un certo Cristiano Ronaldo. Infortuni, scelte e rendimento hanno però penalizzato parecchio l’esperienza spagnola di Hazard, che non è mai più tornato ai fasti di un tempo, finendo per essere ora quasi un ‘peso’ per la squadra di Ancelotti a giudicare dall’altissimo ingaggio e dall’impiego piuttosto basso.

Calciomercato Inter, idea Hazard ma solo come sostituto: un ruolo che non piace

Minutaggi irrisorio quello raccolto da Hazard finora in questa annata col Real Madrid: appena 6 presenze, con annesso gol e assist tra campionato e Champions, per un complessivo di circa 230 minuti raccolti.

Troppo poco considerando l’investimento fatto nel 2019 e l’ingaggio importante che lo accompagna. Da Madrid stanno quindi aprendo le porte d’uscita all’attaccante del Belgio al netto del contratto in scadenza a giugno 2024. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ l’idea dei ‘blancos’ sarebbe quella di liberarsene prima con il club iberico che sta quindi riflettendo se venderlo o trasferirlo in prestito. Non vogliono continuare ad averlo in panchina, visto che occupa un posto possibile per un calciatore che potrebbe avere maggiore risalto. A tal proposito, come sostenuto da ‘Sky Sports’ l’Inter sarebbe interessata ad Hazard. Il grosso ostacolo risiede nel fatto che però anche i nerazzurri lo vedrebbero come un sostituto, e dunque un’alternativa di lusso in attacco. Una proposta che il portale spagnolo definisce come ‘umiliante’. Hazard infatti ad essere una riserva all’Inter preferirebbe continuare ad esserlo a Madrid.

In Spagna evidenziano quindi come l’opzione che può iniziare a prendere corpo è quella relativa alla MLS ma che però richiederebbe tempo.