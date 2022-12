Ormai non è più un segreto: la decisione di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha già preso la sua decisione e ormai non è più un segreto: l’annuncio dell’attaccante del Milan

L’ultima apparizione risale allo scorso mese maggio, nel pomeriggio scudetto di Reggio Emilia. L’ultimo gol è ormai di un anno fa: 9 gennaio, nel 3-0 rifilato al Venezia. Zlatan Ibrahimovic è ormai da sei mesi lontano da un campo di calcio e il suo ritorno continua a rappresentare un’incognita.

Il Milan in questi mesi si è aggrappato a Giroud, ci ha provato (senza successo) con Origi e pianifica il futuro senza il bomber svedese. A 41 anni Ibrahimovic ragiona sulla sua vita senza pallone e lo fa anche in una intervista concessa ad Alberto Angela per ‘Stanotte a Milano’. Il numero 11 rossonero racconta le sue emozioni: “Giocare a ‘San Siro’ mi ga un grande effetto: qui ho vissuto 8-9 anni della mia carriera, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni e lavorare con grandi allenatori”.

Un rapporto si è costruito anche con la città: “Per me è come una seconda casa. Ho vissuto tanti anni qua, conosciuto gente che mi ha fatto sentire a casa. Sto bene – spiega – vivo e mi sento vivo. Non è un segreto che, al termine della carriera, potrei rimanere qui a vivere”.

Ibrahimovic e il ritiro: decisione da prendere

Zlatan Ibrahimovic però non ha ancora deciso quando arriverà il momento di lasciare il mondo del calcio.

Certo, il desiderio dello svedese è di tornare a giocare, poter dire ancora una volta di avercela fatta. A fine stagione si tireranno le somme e questa volta il ‘saldo’ finale potrebbe spingere Ibra a dire basta.

Intanto si allena per tornare e dà un consiglio ai piccoli che vogliono seguire il suo esempio e fare del calcio una professione: “Devo fare quello che li rende felice, non le cose per altre persone: bisogna fare le cose per sé stessi e credere in sé. Questo ti porta avanti a lungo”.