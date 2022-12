Rifiuta tutto e va via a zero: il complotto travolge anche Mourinho

Il futuro di un attaccante di livello internazionale è sempre più in bilico. Il braccio di ferro continua e travolge anche José Mourinho

I prossimi mesi potrebbero essere molto importanti per diversi attaccanti che sono pronti a lasciare il loro segno sul calciomercato e permettere ai club interessati di prenderli a condizioni vantaggiose e puntando su tutte le loro peculiarità.

Nella mischia c’è anche Memphis Depay, uno che sulle cronache di calcio e di calciomercato c’è stato in diverse occasioni negli ultimi anni. Innanzitutto, ci fu il passaggio al Manchester United, ma senza mai riuscire davvero a c’entrare le aspettative che c’erano sul suo conto alla prova della continuità. Le cose poi sono proseguite in Francia e ora al Barcellona, ma i blaugrana non gli hanno mai dato tutta la fiducia e lo spazio di cui aveva bisogno. Questione di abbondanza, di qualità e quella dalle parti del Camp Nou non difetta per nulla. Già durante la scorsa estate, si è parlato tantissimo, e in crescendo con il passare dei giorni, del possibile trasferimento dell’olandese alla Juventus. Alla fine, i bianconeri hanno preferito non spendere l’importante cifra per l’ingaggio dell’attaccante e hanno virato su Arek Milik. Presto le cose, però, potrebbero cambiare e stavolta c’è di mezzo la Roma di José Mourinho.

Depay rifiuta tutte le offerte: cosa sta succedendo

Secondo quanto riporta ‘Marca’, Depay starebbe rifiutando tutte le offerte che sono arrivate fino a ora per gennaio, con l’intenzione di restare al Barcellona fino a giugno per poi decidere il suo futuro in autonomia.

La dirigenza dei blaugrana vorrebbe monetizzare già nella sessione invernale, ma si trova imbrigliata nelle scelte del calciatore. La parte tecnica non vedrebbe di cattivo occhio la sua permanenza, invece, ma con tutta la concorrenza che c’è davanti troverebbe poco spazio. Finora sono arrivate offerte da Roma, United e Newcastle, ma ora sono bloccate dalle decisioni dell’attaccante. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma se le cose dovessero andare avanti così difficilmente i giallorossi riusciranno a sbloccare la situazione.