Colpo a zero dalla Premier: Maldini ci prova, ma non è il solo

Il Milan ragiona su un possibile colpo a parametro zero, ma i rossoneri non sono i soli interessati

65 milioni di euro. A tanto ammontava l’offerta del Liverpool per strappare al Lipsia Naby Keita. Ora il centrocampista guineano potrebbe lasciare il club inglese addirittura a costo zero.

Il contratto di Keita è infatti in scadenza alla fine di questa stagione e il suo nome è uno dei prossimi free-agent più ambiti. Il rendimento del giocatore africano non è stato infatti quello che il Liverpool si aspettava. Spesso alle prese con problemi fisici, Keita ha faticato ad imporsi e a conquistarsi una maglia da titolare nella rosa di Klopp. Appare difficile che il calciatore possa prolungare il proprio accordo con la società inglese. E, complici caratteristiche tecniche e contrattuali, non è da escludere che il futuro di Keita possa essere in Serie A.

Milan, suggestione Keita a zero: i rossoneri non sono i soli

Il giocatore guineano, classe 1995, potrebbe infatti presto finire nel mirino di alcuni club italiani che necessitano nuovi innesti in mediana. Su tutti, in particolare, il Milan.

Il nome di Keita non è nuovo nell’ambiente rossonero. Il giocatore è stato già seguito e accostato in passato ed ora, complice il contratto in scadenza, potrebbe essere la giusta occasione. Tonali e Bennacer sono al momento i titolari inamovibili della mediana rossonera, ma servono alternative di livello e Keita, per caratteristiche ed esperienza, potrebbe essere davvero il nome giusto. Un piano che non sarebbe nuovo per Maldini e la dirigenza, visto che già la scorsa estate dal Liverpool i rossoneri hanno prelevato Origi a parametro zero. Il guineano porterebbe esperienza, ma anche corsa, tecnica e muscoli. Il suo nome, recentemente, è stato fatto come papabile rimpiazzo di Bennacer nel caso in cui l’algerino non dovesse rinnovare, ma non è escluso, anzi, che Keita possa arrivare anche in caso di prolungamento contrattuale del numero 4 rossonero, proprio per la necessità di un innesto di spessore in mediana.

Il Milan però potrebbe non essere l’unico club interessato. Anche la Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio centrocampo la prossima estate e un nome a zero come Keita stuzzica l’ambiente bianconero. Pure Inter e Roma però potrebbero studiare con attenzione la situazione. All’estero, invece, attenzione al Lipsia. Il club tedesco riaccoglierebbe volentieri il guineano, che tanto bene ha fatto in Germania con quella maglia. La concorrenza dunque è folta, ma le speranze di vedere Keita in Italia ci sono.