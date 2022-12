Inter avvisata: 60 milioni per l’erede di Skriniar

Il club nerazzurro non ha ancora raggiunto un accordo con il centrale slovacco per il rinnovo del contratto

Non è ancora chiaro quello che sarà il futuro di Milan Skriniar all’Inter. Il difensore slovacco andrà in scadenza al termine della stagione e, ad oggi, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il club nerazzurro nonostante i numerosi incontri andati in scena.

Contrariamente alle attese, la risposta che l’Inter si aspettava da parte del difensore rispetto all’ultima proposta non è arrivata, facendo slittare le tempistiche per metà gennaio. Solo allora il club riceverà un feedback da parte del suo entourage e capirà se vi saranno effettivamente i margini per raggiungere un’intesa o meno. Ovviamente, qualora il prossimo incontro dovesse dare esito negativo, Ausilio e Marotta cominceranno a guardarsi intorno cercando soluzioni alternative allo slovacco.

Dopo essere stato corteggiato a lungo dal Paris Saint Germain, la scorsa estate Skriniar era stato trattenuto dall’Inter con la promessa di un rinnovo a cifre molto alte. Dopo mesi e mesi di trattative, però, le parti non hanno ancora trovato la quadra. Non è escluso che, in caso di mancato accordo, il club decida di cedere lo slovacco già a gennaio per non correre il rischio di perderlo a costo zero la prossima estate.

Calciomercato Inter, dalla Spagna l’erede di Skriniar: 60 milioni per Gimenez

Secondo quanto riportato in Spagna nelle scorse ore, l’Inter avrebbe individuato nell’Atletico Madrid il possibile erede di Milan Skriniar.

Si tratta di Jose Gimenez, esperto centrale uruguaiano da anni al servizio del Cholo Simeone. Come riportato da ‘todofichajes.com’, in caso di addio di Milan Skriniar l’Inter sarebbe disposta a tentare l’assalto al difensore. L’offerta pensata dai nerazzurri ammonta a 50 milioni, 10 in meno rispetto alla richiesta da 60 fatta dall’Atletico Madrid.

Gimenez è legato ai ‘colchoneros’ da un contratto ancora lungo con scadenza nel giugno 2025. Nonostante il valore molto alto del ragazzo, sembra comunque davvero complicato che l’Inter riesca ad avvicinarsi a cifre così elevate per un difensore centrale. In ogni caso, va detto che dalle parti di Viale della Liberazione filtra ancora un certo ottimismo sul futuro i nerazzurro di Skriniar.