Handanovic, rinnovo difficile. L’Inter si guarda intorno, un nome in pole

Samir Handanovic, con un contratto in scadenza a giugno, potrebbe non rinnovare con l’Inter. Marotta e Ausilio prendono appunti e segnano nomi sul taccuino, alcuni sono più che semplici suggestioni

Messo all’angolo da André Onana, Samir Handanovic che da tempo aveva perso la fiducia dei tifosi dell’Inter, alla fine ha perso anche il posto da titolare. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, il portiere sloveno potrebbe valutare di non rinnovare e di cercare una squadra dove giocare.

L’Inter, a questo punto, deve iniziare a muoversi e cercare un estremo difensore che possa prendere il suo posto. Tantissimi sono i nomi accostati ai nerazzurri, chi più e chi meno fattibile. Uno dei principali indiziati è sempre stato Yann Sommer. Il portiere, 34 anni, attualmente al Borussia Mönchengladbach, si è distinto per le sue prestazioni anche nel corso del Mondiale in Qatar. Ma nessuna sorpresa.

Sommer è però anche nel mirino del Bayern Monaco che, alla ricerca di un vice Neuer, sarebbe in grado di portarselo a casa già a gennaio. Una pista difficile per i nerazzurri, considerando l’ingaggio del giocatore e il fatto che difficilmente accetterebbe di fare da secondo portiere.

Per lo stesso motivo sembra complicata anche la pista Guglielmo Vicario, portiere classe ’96 dell’Empoli. Se veramente tra l’Inter e Handanovic dovesse esserci il divorzio, i nerazzurri cercheranno qualcuno che costi poco, o ancora meglio a parametro zero, e che non richieda un ingaggio troppo alto.

Portieri a zero, chi è in cima alla lista di Marotta

Altri due nomi entrati nel mirino dell’Inter sono Agustin Rossi del Boca Juniors e Alessio Cragno, attualmente al Monza. Il primo ha firmato un precontratto con il Flamengo, dunque si può praticamente già escludere. Per il secondo, bisogna aspettare la fine della stagione. Il portiere italiano, che da tempo piace ai nerazzurri, è al momento il secondo di Di Gregorio e non gli dispiacerebbe passare a una piazza più importante, come quella di Milano. Ma se il Monza dovesse salvarsi, acquisterà il portiere attualmente di proprietà del Cagliari, a titolo definitivo. Ecco che la pole se la guadagna Norberto Neto, in scadenza col Bournemouth e che piace molto a Marotta, che lo ha avuto alla Juventus dal 2015 al 2017. L’Inter è al lavoro e, per giugno, certamente non si farà trovare impreparata.