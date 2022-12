Inter e Juventus, parte già la volata: via libera per la cessione

Inter e Juventus pronte a sfidarsi per uno dei migliori talenti del Mondiale appena concluso: nel suo attuale club non c’è spazio

La lotta senza quartiere tra Inter e Juventus è da sempre una delle rivalità più intense del nostro campionato, che specialmente negli ultimi decenni si è caricata di significati e che può riproporsi nelle prossime settimane ad alti livelli, sia per quanto riguarda il campo che il mercato.

A gennaio, i due club saranno attesi subito da sfide cruciali per le rispettive prospettive stagionali. Difficile la rimonta scudetto sul Napoli, anche se gli scontri diretti delle prossime giornate di campionato con gli azzurri potrebbero riaprire tutto. L’Inter si giocherà poi il primo trofeo stagionale nella Supercoppa italiana contro il Milan. A breve, anche il via della coppa Italia, per poi ripartire a febbraio con le coppe europee: i nerazzurri tenteranno di fare strada in Champions League, i bianconeri provano la cavalcata in Europa League. Calendario fitto di impegni, in cui ogni gara potrebbe essere decisiva. Le ambizioni dei due club passano anche, naturalmente, dal mercato che sta per aprirsi. Nella sessione invernale, a sorpresa, potrebbero aprirsi già degli spiragli per un colpo da novanta.

Inter e Juventus, duello per Pulisic: gli scenari

Marotta e Cherubini hanno messo nel mirino Christian Pulisic, che al Mondiale in Qatar con la maglia degli Stati Uniti ha confermato tutte le sue doti. Ma che al Chelsea sta vivendo una stagione non brillante, con un addio che ormai appare dietro l’angolo.

L’attaccante statunitense ha totalizzato, con la maglia dei ‘Blues’, soltanto 5 presenze da titolare su 18 raccolte in stagione. Sia con Tuchel che con Potter, non è apparso al centro del progetto e secondo ‘Fichajes.net’ il club londinese ha già messo in conto la sua cessione per provare a monetizzare. E se inizialmente si ragionava su un addio in estate, a fronte delle giuste condizioni l’addio potrebbe essere addirittura anticipato a gennaio. Difficile, per Inter e Juventus, pagare subito la totalità del suo cartellino, ma nel caso in cui il Chelsea aprisse a una formula in prestito oneroso con successivo riscatto tutto potrebbe cambiare.