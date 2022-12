Inter, senti Conte: annuncio a sorpresa sul nuovo difensore

Il tecnico italiano ha parlato di possibili mosse sul mercato in vista della riapertura di settimana prossima

Con il ritorno del calciomercato, ovviamente i principali riflettori saranno nuovamente puntati sulla Premier League. Il campionato inglese è già stato protagonista per distacco rispetto alle altre leghe la scorsa estate per quanto riguarda i trasferimenti ed il divario economico sembra esser destinato ad incrementare anche in futuro.

Uno dei club in assoluto più attivi potrebbe essere il Tottenham di Antonio Conte. La dirigenza inglese sa benissimo che dal prossimo mercato passa buona parte del rinnovo dell’allenatore italiano. Il contratto dell’ex interista andrebbe infatti in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e solamente una campagna acquisti di altissimo livello potrebbe convincerlo a prolungare la sua avventura a Londra per altre stagioni.

A causa dell’evidente fragilità difensiva mostrata dagli ‘Spurs’ nella prima parte di stagione, confermata anche questo pomeriggio dalle due reti subite nel pareggio esterno contro il Brentford, ci si aspetterebbe qualche colpo importante nel reparto arretrato. E invece, nonostante l’infortunio rimediato questo pomeriggio da Lenglet a seguito di un duro colpo alla testa, il Tottenham non sembra essere disposto a modificare il proprio assetto difensivo.

Calciomercato Tottenham, l’Inter esulta: ecco l’annuncio di Conte

In passato, ad esempio, sul taccuino di Fabio Paratici sono stati valutati alcuni profili ben noti al tecnico italiano come Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Il secondo, in particolare, era stato richiesto con insistenza da Conte la scorsa estate, mentre per il primo qualcosa potrebbe muoversi solamente nel caso in cui non rinnovasse il suo contratto in scadenza con l’Inter. Ad ogni modo, a far tirare un bel sospiro di sollievo ai dirigenti nerazzurri, ci ha pensato questo pomeriggio lo stesso allenatore con un annuncio a sorpresa in occasione del match pareggiato in Premier.

Con le parole riprese da ‘Sky Sports’, Conte ha infatti chiuso le porte a possibili movimenti: “Acquisti in difesa? No. Per quanto riguarda i difensori dico che ora abbiamo recuperato Tanganga, era alla sua prima partita della stagione perché ha avuto qualche problema con il ginocchio. Ora ha bisogno di un po’ di tempo per entrare in partita, ma sono contento per oggi. Stiamo bene con i nostri difensori centrali, dobbiamo continuare a lavorare. Romero tornerà ad allenarsi domani“.