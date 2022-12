Fiducia a tempo limitato per un giocatore in casa Roma. Avrà sei mesi per convincere Mourinho: doppia ipotesi per il futuro in caso di addio

La seconda parte di stagione sarà quella delle sentenze finali e la Roma dovrà sicuramente cambiare marcia per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il quarto posto per la qualificazione in Champions League è l’obiettivo principale, ma nella prima parte di stagione la squadra di Mourinho ha mostrato troppe fragilità rispetto al mercato messo a segno in estate.

Infatti gli arrivi di Dybala, Wijnaldum, Belotti e tanti altri giocatori importanti, avevano alzato l’asticella. Ma al momento le aspettative non sono state rispettate. Nel frattempo si rincorrono le voci sul futuro di Mourinho, corteggiato dalla Nazionale portoghese, che non aiutano di certo l’ambiente. A dover convincere tutti però in particolare è Andrea Belotti, che fino ad ora ha deluso. Sei mesi di tempo per la conferma, con due opzioni dopo l’eventuale addio.

Calciomercato Roma, conferma Belotti in bilico: doppia ipotesi per il futuro

L’arrivo di Andrea Belotti alla Roma è stato sicuramente travagliato. Il gallo è sempre stato convinto di volere solo i giallorossi, ma il club ha dovuto prima cedere Felix per accogliere l’ex Torino. Dal suo arrivo a Roma, accolto con grande entusiasmo dai tifosi, il bomber non ha convinto.

Solo due gol segnati, entrambi in Europa League, su 17 presenze nella prima parte di stagione. Troppo poco rispetto alle aspettative. Inoltre anche la forma fisica non è sembrata delle migliori e attualmente è ai box per l’infortunio al flessore destro. Il contratto con la Roma ha durata fino a giugno 2023, con opzione per il rinnovo biennale. Ma questo prolungamento dovrà meritarselo con un cambio di passo da gennaio. Qualora la Roma non dovesse confermarlo però, per il gallo potrebbero aprirsi due ipotesi per il futuro. La prima potrebbe portare alla Fiorentina, che in attacco è alla ricerca di stabilità e nuovi innesti.

La seconda invece porterebbe in Turchia, al Galatasaray, club che nell’ultima sessione di calciomercato ha investito molto acquistando giocatori del calibro di Icardi, Mertens e Torreira. Dunque sei mesi per conquistare il rinnovo con la Roma o il futuro di Belotti tornerà a essere un’incognita.