Juve e Inter sono un ricordo: in Premier per 60 milioni

Addio Serie A per una cifra davvero importante. Ora il calciatore italiano appare sempre più vicino alla Premier League

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel corso degli anni è riuscita a vendere bene i propri gioielli. Lo ha fatto praticamente in ogni sessione di calciomercato. Franck Kessie, Gianluca Mancini, Diallo Traore, Alessandro Bastoni, Dejan Kulusevski e Cristian Romero sono solo alcuni dei grandi calciatori ceduti dal club bergamasco.

Il prossimo giocatore, che potrebbe far felici le casse dell’Atalanta, è certamente Giorgio Scalvini. Il classe 2003 ha letteralmente bruciato le tappe: già lo scorso anno ha giocato tanto nella secondo parte di stagione, recitando un ruolo da protagonista. Ora è uno dei titolari di Gasperini, che lo utilizza sia come difensore che da centrocampista. Contro la Roma a settembre è arrivata anche la gioia del goal. Impossibile passere inosservati.

Scalvini rappresenta l’ultimo grande gioiello della vetrina Atalanta, destinato a spiccare il volo. Difficile se non impossibile un addio già durante il mercato di gennaio ma in estate il cambio di maglia appare inevitabile.

“Le assicuro che Scalvini adesso non si muove – ha ammesso nelle scorse ore Percassi –, è il simbolo dei ragazzi di Zingonia che crescono. E non si muove neppure Ruggeri, vogliamo capire le sue potenzialità e il mister è la persona giusta per esaltarle“.

Calciomercato Juve e Inter, insidia straniera per Scalvini

Come detto, però, l’addio di Scalvini è davvero solo questione di tempo. Delle sue qualità si sono accorti tutti: lo ha fatto seguire il Milan ma soprattutto Inter e Juventus, che devono fare i conti con qualche problema in difesa. I nerazzurri rischiano di perdere Milan Skriniar e i bianconeri devono pensare al dopo Leonardo Bonucci.

Come successo con Bremer, in estate si potrebbe assistere ad un altro derby di calciomercato ma il rischio concreto è che Scalvini lasci l’Italia. La Gazzetta dello Sport sottolinea, che il classe 2003 è seguito dai top team. Il prezzo fissato dall’Atalanta è alto: servono almeno 50-60 milioni di euro. Tanti soldi che potrebbero spingerlo in Inghilterra: attenzione così al Tottenham, che continua a guarda in Italia per rafforzare il proprio organico.