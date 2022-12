L’Arsenal inguaia la Juventus: triplo smacco per Allegri

L’Arsenal è in piena corsa per vincere la Premier League e Arteta vuole rinforzare ulteriormente la rosa a sua disposizione per gennaio. I ‘Gunners’ fanno tremare la Juventus sul mercato

L’Arsenal comanda la classifica in Premier League ed è una delle squadre più attive sul mercato. L’obiettivo dei ‘Gunners’ è chiaro: continuare a competere con le altre big d’Inghilterra e portare a casa il titolo.

Arteta ha perciò chiesto dei puntelli a gennaio per rinforzare ulteriormente il proprio scacchiere e dare l’assalto al campionato. C’è un reparto che ancora non lascia del tutto soddisfatto il tecnico spagnolo ed è il centrocampo. Xhaka e Thomas Partey sono i titolari della mediana dei londinesi, mentre alle loro spalle le altre pedine a disposizione non danno le necessarie garanzie ad Arteta. Il manager dei ‘Gunners’ vuole assolutamente un profilo di spessore per il reparto di mezzo e guarda con attenzione anche alla Serie A per la finestra invernale della campana trasferimenti. Non è un mistero infatti il debole dell’Arsenal per Adrien Rabiot, in scadenza contrattuale a giugno con la Juventus e nel mirino di altre grandi di Premier League come ad esempio il Chelsea.

Calciomercato Juventus, irrompe l’Arsenal: non solo Rabiot nel mirino di Arteta

Il francese vicecampione del mondo – almeno ad oggi – difficilmente rinnoverà l’accordo con la società bianconera, che non può accontentare le richieste della mamma-agente Veronique che per il prolungamento chiede un ingaggio non inferiore ai 10 milioni di euro.

Cifre invece abbordabili per l’Arsenal che potrebbe tentare l’affondo già all’inizio del 2023 per strapparlo alla Juve e a Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero fa muro e vorrebbe tenere Rabiot almeno fino al termine della stagione, ma un’offerta intorno ai 15 milioni di euro potrebbe ingolosire la ‘Vecchia Signora’ che non lo perderebbe così a parametro zero. Le alternative all’ex Paris Saint-Germain comunque non mancano e si intrecciano sempre con il mercato della Juventus. Oltre a Rabiot in cima alla lista dei desideri di Arteta c’è anche Tielemans, come il nazionale transalpino in scadenza la prossima estate con il Leicester. La Juve terrebbe d’occhio la situazione del centrocampista orange, ma l’Arsenal sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza come rimarcano i tabloid d’Oltremanica. Su Tielemans, inoltre, pure le big di Spagna Real Madrid e Barcellona avrebbero chiesto informazioni.

Infine, sul taccuino della dirigenza dei ‘Gunners’ figura anche Mac Allister, rivelazione al Mondiale nel trionfo dell’Argentina di Messi in Qatar. Centrocampista tuttofare, l’argentino si era già messo in evidenza nella prima parte di stagione con la casacca del Brighton. Il sodalizio allenato dall’italiano De Zerbi, però, non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del suo gioiello e la valutazione del giocatore sarebbe lievitata oltre i 30 milioni di euro dopo la vetrina iridata.