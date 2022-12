Non sente ragioni, va via a zero: Mourinho fiuta il grande colpo

Il calciomercato potrebbe presto regalare un colpo decisamente interessante. E Mourinho non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato

Il calciomercato è fatto di ribaltoni all’ultimo momento, di occasioni che prima non c’erano e che si sono presentate all’improvviso. È fatto anche di nomi seguiti per lungo tempo e che alla fine si rivelano delle opportunità irrinunciabili.

Potrebbe essere proprio questo il caso di Memphis Depay. L’attaccante olandese ha mostrato più volte le sue qualità in carriera, soprattutto con la maglia del PSV. Quando poi si è trattato di effettuare il grande salto nelle big europee, in primis al Manchester United, le cose non sono andate tanto bene. Al Barcellona non si è mai realmente imposto come titolare inamovibile per Xavi, ma comunque ha sempre scelto di giocarsi le sue opportunità al massimo per poi scegliere liberamente il suo futuro.

La scorsa estate la Juventus ci ha fatto più di un pensiero, con l’alto ingaggio dell’olandese che non ha facilitato le cose. E poi la dirigenza ha scelto di puntare su Arkadiusz Milik, più utile alla causa e meno costoso. Il nome di Depay comunque nei prossimi mesi potrebbe rappresentare un vero e proprio tormentone, stavolta con la Roma in primo piano. José Mourinho, infatti, potrebbe formare una coppia di grande qualità con Paulo Dybala. E le cose potrebbero presto facilitarsi per i giallorossi.

Depay ha deciso di andarsene a zero: c’è la Roma

Secondo quanto riporta ‘Sport’, infatti, le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Depay.

Il Barcellona, però, ha già avvertito che lo lascerà partire solo se arrivasse un vantaggio per i catalani. Restano le difficoltà a cedere l’attaccante nel calciomercato di gennaio, ma i blaugrana sono convinti che Memphis abbia già deciso di accelerare per restare e decidere in autonomia il suo destino a giugno. Anche se nei prossimi mesi andrà per forza a svalutarsi. La Roma, sempre secondo il quotidiano spagnolo, non molla l’attaccante e Mourinho è già partito in pressing perché l’olandese formi una super coppia d’attacco con Dybala. Si riscalda questa pista per i giallorossi, pronti all’ennesimo colpo a zero.