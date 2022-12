Il futuro di Leao è al rush finale: c’è la data per l’offerta

Si avvicina il momento decisivo per il futuro di Rafael Leao: data e cifre per l’offerta per il talento portoghese del Milan

Continua a tenere banco, in casa Milan, il futuro di Rafael Leao. Quello relativo al portoghese è senza dubbio il dossier principale tra le mani di Maldini e Massara, da diverso tempo.

L’attaccante portoghese, come noto, ha un contratto in scadenza a giugno del 2024. Per quanto ha dimostrato con il club rossonero, con una crescita costante nelle sue stagioni con la maglia del Diavolo e specialmente in questo 2022 in cui è stato tra i protagonisti assoluti della conquista dello scudetto, è d’uopo un adeguamento contrattuale sostanzioso rispetto ai meno di due milioni di euro percepiti attualmente. La quadra, però, non è ancora stata trovata, a seguito dei contatti e degli incontri che hanno avuto luogo prima del Mondiale. E i top club europei intendono farsi trovare pronti, nel caso in cui non arrivasse la fumata bianca tra il Milan e l’entourage dell’attaccante. Il Milan, nel frattempo, ha incontrato l’entourage di Bennacer per un altro rinnovo chiave, come raccontato da Calciomercato.it. Poste le basi per la permanenza dell’algerino, ora tutte le energie si concentreranno su Leao, con i prossimi giorni che riserveranno novità importanti, in un verso o nell’altro.

Milan, tutto per tutto per il rinnovo di Leao: data del nuovo summit e cifre dell’offerta

L’offensiva milanista per il rinnovo entra nella sua fase cruciale. A breve, avverrà il nuovo incontro con l’avvocato del giocatore, Ted Dimvula, per formulare la proposta definitiva.

Una proposta che porterebbe l’ingaggio di Leao a 7 milioni netti di euro a stagione. E’ il massimo sforzo che il Milan è intenzionato a produrre, andando oltre l’asticella prefissata per gli emolumenti contrattuali. Uno sforzo che ha un senso, per un vero valore aggiunto della squadra di Pioli e che sarà finalizzato a respingere le tentazioni delle big, soprattutto quelle di Premier League. L’incontro dovrebbe avvenire a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, quindi presumibilmente poco prima di Capodanno oppure subito dopo, a ridosso del debutto in campionato per l’anno nuovo, previsto per il 4 gennaio in casa della Salernitana.