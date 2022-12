La Juventus piazza il tris, 74 milioni e Inter a mani vuote

La Juventus inizia un nuovo corso e lo fa con una tripla operazione da settantaquattro milioni di euro: Inter a mani vuote

Stesse ambizioni, ma un nuovo corso. La Juventus si trova in un periodo di svolta societaria dopo le dimissioni del presidente Agnelli e di tutto il Cda.

Il direttore generale Scanavino ha parlato ieri alla squadra, confermando che gli obiettivi della società non cambiano. Cambierà però, probabilmente, il modo di raggiungerli con una strategia sul mercato volta a preferire profili italiani e soprattutto giovani. Del resto, gli esempi dei vari Miretti e Fagioli fanno scuola: trovare nuovi talenti pronti alla Serie A è possibile e, soprattutto se affiancati da calciatori di esperienza, si può con loro puntare anche al vertice. Ed allora Cherubini ed Allegri guardano in questa direzione per il mercato bianconero e potrebbe esserci una tripla operazione nel mercato estivo.

Calciomercato Juventus, tris di giovani: Carnesecchi, Parisi e Scalvini

A parlare del possibile tris della Juventus è ‘Interlive.it‘ che racconta dell’interesse dei bianconeri per tre obiettivi di mercato anche di Marotta e dell’Inter.

Si parte dalla porta dove Marco Carnesecchi continua ad attirare le attenzioni delle big. Come raccontato da Calciomercato.it, l’ipotesi Roma non di è facile realizzazione, mentre la Juve potrebbe decidere di soddisfare le richieste dell’Atalanta (si parla di una cifra intorno ai 20 milioni) per fare dell’attuale estremo difensore della Cremonese il portiere del futuro (dopo un anno di apprendistato dietro Szczesny).

Carnesecchi e non solo perché la Juventus potrebbe andare all’assalto anche di un altro gioiello dell’Atalanta: Giorgio Scalvini. Anche in questo caso, la sfida è (anche) con l’Inter e i bianconeri hanno i mezzi giusti per vincere il duello. Carnesecchi, Scalvini, ma anche Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli, che si è fatto apprezzare già per le sue qualità. Un triplo colpo, tutto italiano, per il quale la società piemontese sarebbe pronta a sborsare una cifra di circa 74 milioni di euro.