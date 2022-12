Via libera all’affare tra Juve e Milan: c’è l’ok del calciatore

Il primo sì incassato per il trasferimento apre una prospettiva di mercato allettante per entrambi i club

Si torna finalmente a respirare aria di Serie A. Ad oltre un mese dalla pausa dedicata alla finestra dei Mondiali, si riavvicina sempre di più il ritorno in campo per le formazioni italiane che dal prossimo 4 gennaio torneranno a sfidarsi in campionato.

Una delle sfide più avvincenti fino allo scorso novembre ha visto come grandi protagonisti Milan e Juventus. Nella speranza di poter riagganciare il Napoli al primo posto, i due rivali si contendono il secondo posto attualmente occupato dai rossoneri con due punti di vantaggio sui rivali. Ad una sola lunghezza dai bianconeri, invece, seguono immediatamente Inter e Lazio, pronte a rientrare nella lotta per il vertice da un momento all’altro.

Una corsa, quella tra Juventus e Milan, che nelle prossime settimane potrebbe spostartsi anche sul mercato. Sono numerosi gli obiettivi che i due club condividono sui rispettivi taccuini e per i quali potrebbero presto lanciarsi in un avvincente testa a testa. Grazie all’ultima mossa del Barcellona, ad esempio, uno dei profili ricercati dalle due società potrebbe seriamente sbarcare nei prossimi mesi nel campionato italiano.

Calciomercato Juve e Milan, via libera per Pavard: il Barcellona si defila

Come raccontato questa mattina da ‘Sport’, infatti, il Barcellona – alla ricerca di un terzino destro – avrebbe deciso di puntare tutto su Thomas Meunier in uscita dal Borussia Dortmund.

Il ds Jordi Cruyff ha spinto parecchio sull’acceleratore negli ultimi tempi, incassando già il sì del calciatore. I blaugrana dovranno adesso trattare con il club tedesco alla ricerca di un accordo, considerando che il contratto di Meunier andrà in scadenza solamente il prossimo 30 giugno 2024.

Abbandonata quasi definitivamente, invece, la pista Pavard per il Barcellona. La dirigenza catalana ritiene il francese un validissimo calciatore, ma nutre allo stesso tempo diversi dubbi sul carattere del ragazzo che in passato ha avuto qualche frizione con il Bayern Monaco. Una buona notizia, dunque, per Milan e Juventus che nelle ultime settimane hanno approfondito i rapporti per il terzino destro. Se in questo momento Pioli non ha troppa fretta di anticipare il colpo, Allegri per esigenze della rosa potrebbe invece spingere per tentare l’affondo già a gennaio.